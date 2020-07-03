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"Перенесла на ногах": украинка поведала, как переболела коронавирусом

Жительница Ужгорода заверила, что опасным вирусом можно "переболеть и не заметить".

3 июля 2020, 21:43
коронавирус
Украинка поведала, как перенесла опасный вирус "на ногах" / pixabay.com

Коронавирус продолжает распространяться по территории нашей страны - по состоянию на утро, 3 июля, вирус преодолел новую психологическую отметку – в стране заболели более 46 тысяч человек.

Жительница города Ужгород Оксана Ажнюк рассказала о том, как ее семья переболела коронавирусом - она отметила, что опасную болезнь перенесла спокойно и не чувствовала особого дискомфорта. Как рассказала Ажнюк журналистам Суспільне: Закарпаття, семья пробыла на самоизоляции три недели.

По словам женщины, она понимала, что после того, как у отца диагностировали коронавирус, его диагностируют и у остальных членов семьи.

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"Когда поняла, что у него коронавирус, то знала, что переболеем все. То есть у меня не было каких иллюзий о том, что можно этого как-то избежать. Хотя отец сразу переселился в другую комнату, будто самоизолировался, но я прекрасно понимаю, что это невозможно. Если вы в быту с человеком, то, очевидно, переболеете сами", - отметила она.

Женщина добавила, что чувствовала легкую усталость, а также у нее поднялась температура до 37,2 градуса.

"Это та болезнь, которую можно спокойно перенести на ногах. Ты можешь этого не почувствовать, потому что думаешь, что уставший после работы, просто волнуешься, и поэтому такая легкая усталость в теле. Однозначно, что я до сих пор придерживаюсь социальной дистанции, ношу маску, хотя я уже переболела", - уточнила она.

Как ранее писал Главред, жена президента и первая леди Украины Елена Зеленская вылечила коронавирус. Однако лечение продолжится – просто уже в домашних условиях.

Перед этим Владимир Зеленский говорил, что не боится китайского коронавируса, хотел им заразиться и самоизолироваться в Киеве в здании Офиса президента (находится на ул. Банковой).

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