"Красная черта": власти Винницы бьют тревогу из-за коронавируса

Винница приближается ко второй волне Ковид-19 / УНИАН

Карантин в Украине - в Виннице после послабления карантинных ограничений вновь наблюдается увеличения показателей заболевания коронавирусом. Таким образом, область стремительно приближается к "красной черте".

По информации пресс-службы на момент введения адаптивного карантина показатель инцидентности в городе был 26, а по области - 9.

Читайте такжеВ Минсоцполитики рассказали, каким украинцам положена 100-процентная доплата на карантине

"И это позволило Кабинету министров включить Винницкий регион в число тех, где может быть применен адаптивный карантин. По состоянию на воскресенье, мы видим, что в городе увеличивается количество новых случаев. И если такая динамика будет продолжаться, то мы перейдем за "красную черту" показателя инцидентности. На сегодня он уже 11. То есть, за три дня мы набрали две единицы", - отметил директор департамента здравоохранения Александр Шиш.

Коронавирус в Украине

Как ранее писал Главред, Винницкая область оказалась на грани второй волны эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. В регионе зафиксирован устойчивый рост новых прецедентов заболевания – лишь за последние сутки установлено 27 случаев.

Также напомним, по состоянию на утро 25 мая, в стране зафиксировали рекордно низкое количество заболевших – 259.