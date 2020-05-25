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"Красная черта": власти Винницы бьют тревогу из-за коронавируса

25 мая 2020, 19:23

В Виннице стремительно растет количество случаев заражения коронавирусом после смягчения карантина.

карантин в Украине
Винница приближается ко второй волне Ковид-19 / УНИАН

Карантин в Украине - в Виннице после послабления карантинных ограничений вновь наблюдается увеличения показателей заболевания коронавирусом. Таким образом, область стремительно приближается к "красной черте".

По информации пресс-службы на момент введения адаптивного карантина показатель инцидентности в городе был 26, а по области - 9.

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"И это позволило Кабинету министров включить Винницкий регион в число тех, где может быть применен адаптивный карантин. По состоянию на воскресенье, мы видим, что в городе увеличивается количество новых случаев. И если такая динамика будет продолжаться, то мы перейдем за "красную черту" показателя инцидентности. На сегодня он уже 11. То есть, за три дня мы набрали две единицы", - отметил директор департамента здравоохранения Александр Шиш.

Коронавирус в Украине

Как ранее писал Главред, Винницкая область оказалась на грани второй волны эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. В регионе зафиксирован устойчивый рост новых прецедентов заболевания – лишь за последние сутки установлено 27 случаев. 

Также напомним, по состоянию на утро 25 мая, в стране зафиксировали рекордно низкое количество заболевших – 259.

Новости Винницы карантин коронавирус
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