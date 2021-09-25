Коронавирус все чаще заражает детей: врач рассказал об опасной тенденции в Украине

Дети стали чаще болеть коронавирусом / ua.depositphotos.com

Коронавирус продолжает атаковать Украину – каждый день COVID-19 заражаются тысячи людей. Инфекционист Виктор Петров рассказал о плохой тенденции, которая наблюдается в стране.

По его словам, если в начале эпидемии болели в основном взрослые, то теперь болеют дети, в том числе и малыши в возрасте до года.

"У нас есть плохая тенденция, которой раньше не наблюдалось - это очень много больных детей, в том числе совсем малыши - 7 месяцев, 9 месяцев, годовалые. Также много детей, которые ходят в садики, и уже стоит вопрос об их закрытии, поэтому что почти половина детей отсутствует на занятиях. Это говорит о том, что приближается достаточно серьезная ситуация с ограничением обучения и карантинными мероприятиями в учебных заведениях", - сказал Петров в эфире телеканала Украина 24.

Врач уточнил, что речь идет именно о заболеваемости коронавирусом, а не сезонными вирусными инфекциями.

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"Коронавирус - это болезнь, которая требует подтверждения тестом на антиген или ПЦР. И речь идет о том, что подавляющее большинство больных туберкулезом болеют именно на COVID. Этого не наблюдалось в начале эпидемии, мы видели, что болело гораздо больше взрослых. Сейчас мы видим, что мутации вируса привели к росту эпидемического потенциала вируса", - сказал инфекционист.

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Коронавирус у детей

По данным на середину сентября, впервые за все время ведения COVID-статитистики доля инфицированных детей превысила 10%, свидетельствует прогноз ученых Национальной академии наук.

Ученые прогнозируют, что в течение следующих нескольких лет коронавирус может стать болезнью, которая будет встречаться только у детей. Также ученые ожидают, что общая нагрузка от COVID-19 уменьшится.

Симптомом коронавируса COVID-19 у детей могут быть судороги, включая эпилептический статус. К такому выводу пришли ученые по результатам проведенного исследования. Отмечается, что судороги могут проявляться у зараженных коронавирусом детей даже если они не страдают эпилепсией в анамнезе. А вот такого симптома COVID-19 как лихорадка может и не быть.

В Киевской детской инфекционной больнице от коронавируса умерла девочка, которой исполнился 21 день. Ребенок умер 2 сентября. Это самая юная жертва коронавируса в Украине.