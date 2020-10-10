Коронавирус выходит из-под контроля: Минздрав идет на крайние меры – Ляшко

Виктор Ляшко / УНИАН

Министерство здравоохранения готово разворачивать мобильные госпитали в населенных пунктах, где возникнет нехватка коек в больницах для больных COVID-19, заявил заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, в Украине есть локальные населенные пункты и административные территории, в которых заполненность коек растет достаточно быстро, поэтому там нужны временные мобильные госпитали и мобильные бригады, которые будут оказывать медицинскую помощь больным.

Он пояснил, что "проще развернуть госпиталь и привезти медицинского работника, чем всех транспортировать куда-то за пределы области или в другой областной центр".

"У нас сейчас уже есть полная смета и имеющееся оборудование, кровати на укомплектование временного госпиталя на 500 коек. Сейчас мы определили локации, где это приоритетно, которые, я думаю, в ближайшее время будут разворачиваться, если не будет стабилизации эпидемической ситуации", - сообщил Ляшко.

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