Коронавирус выходит из-под контроля: Минздрав идет на крайние меры – Ляшко

Разработана смета на укомплектование временного госпиталя на 500 коек.
Министерство здравоохранения готово разворачивать мобильные госпитали в населенных пунктах, где возникнет нехватка коек в больницах для больных COVID-19, заявил заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, в Украине есть локальные населенные пункты и административные территории, в которых заполненность коек растет достаточно быстро, поэтому там нужны временные мобильные госпитали и мобильные бригады, которые будут оказывать медицинскую помощь больным.
Он пояснил, что "проще развернуть госпиталь и привезти медицинского работника, чем всех транспортировать куда-то за пределы области или в другой областной центр".
"У нас сейчас уже есть полная смета и имеющееся оборудование, кровати на укомплектование временного госпиталя на 500 коек. Сейчас мы определили локации, где это приоритетно, которые, я думаю, в ближайшее время будут разворачиваться, если не будет стабилизации эпидемической ситуации", - сообщил Ляшко.
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- За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 5 тысяч 728 человек.
- Были госпитализированы 990 человек - это наибольшее количество госпитализаций за все время заболеваемости.
- На сегодняшний день, по словам министра, в украинских больницах находится более 19 тысяч пациентов с уже подтвержденным COVID-19, или еще неподтвержденным, но с симптомами коронавирусной болезни.
- За все время в Украине заболели 256 тыс. 266 человек.
- В общей сложности выздоровели 112 тыс. 570 человек, а летальных исходов - 4 тыс. 887.
- Коронавирусная болезнь выявлена в Полтавской области у 4 тыс. 206 человек.