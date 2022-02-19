Коронавирус за минувшие сутки обнаружили у более 31 тысячи жителей Украины

За все время пандемии жертвами COVID-19 стали 104 366 человек.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 31 125 человек, из них - 2611 детей и 765 медработников. При этом в больницы были госпитализированы 3208 человек.
Как сообщили в Минздраве, за сутки 18 февраля в Украине умерли 260 человек. В то же время выздоровели 30 487 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 4 703 323 человека;
выздоровели – 3 926 496 человек;
летальных исходов – 104 366;
проведено ПЦР-тестирований – 19 341 828.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 4391;
- Винницкая область – 596;
- Волынская область – 949;
- Днепропетровская область – 2523;
- Донецкая область – 1564;
- Житомирская область – 1373;
- Закарпатская область – 419;
- Запорожская область – 1295;
- Ивано-Франковская область – 469;
- Киевская область – 1257;
- Кировоградская область – 418;
- Луганская область – 682;
- Львовская область – 911;
- Николаевская область – 1349;
- Одесская область – 2657;
- Полтавская область – 1346;
- Ровенская область – 734;
- Сумская область – 967;
- Тернопольская область – 560;
- Харьковская область – 2096;
- Херсонская область – 987;
- Хмельницкая область – 898;
- Черкасская область – 1280;
- Черновицкая область – 338;
- Черниговская область – 1066.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Напомним, 20 января глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украине началась вспышка коронавируса. Самая сложная ситуация в западной части страны.
18 февраля глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что сейчас Украина проходит пик заболеваемости коронавирусом. Он также отметил, что цель Минздрава - 70% населения полностью вакцинировано полным курсом и бустерная доза у всех, кто в этом нуждается.
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