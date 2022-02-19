Коронавирус за минувшие сутки обнаружили у более 31 тысячи жителей Украины

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у более 31 тысячи человек / коллаж Reuters, Pixabay

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 31 125 человек, из них - 2611 детей и 765 медработников. При этом в больницы были госпитализированы 3208 человек.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 18 февраля в Украине умерли 260 человек. В то же время выздоровели 30 487 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 4 703 323 человека;

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выздоровели – 3 926 496 человек;

летальных исходов – 104 366;

проведено ПЦР-тестирований – 19 341 828.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 4391;

Винницкая область – 596;

Волынская область – 949;

Днепропетровская область – 2523;

Донецкая область – 1564;

Житомирская область – 1373;

Закарпатская область – 419;

Запорожская область – 1295;

Ивано-Франковская область – 469;

Киевская область – 1257;

Кировоградская область – 418;

Луганская область – 682;

Львовская область – 911;

Николаевская область – 1349;

Одесская область – 2657;

Полтавская область – 1346;

Ровенская область – 734;

Сумская область – 967;

Тернопольская область – 560;

Харьковская область – 2096;

Херсонская область – 987;

Хмельницкая область – 898;

Черкасская область – 1280;

Черновицкая область – 338;

Черниговская область – 1066.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Напомним, 20 января глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украине началась вспышка коронавируса. Самая сложная ситуация в западной части страны.

18 февраля глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что сейчас Украина проходит пик заболеваемости коронавирусом. Он также отметил, что цель Минздрава - 70% населения полностью вакцинировано полным курсом и бустерная доза у всех, кто в этом нуждается.

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