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Коронавирус за минувшие сутки обнаружили у более 31 тысячи жителей Украины

19 февраля 2022, 08:24

За все время пандемии жертвами COVID-19 стали 104 366 человек.

коронавирус
Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у более 31 тысячи человек / коллаж Reuters, Pixabay

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 31 125 человек, из них - 2611 детей и 765 медработников. При этом в больницы были госпитализированы 3208 человек.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 18 февраля в Украине умерли 260 человек. В то же время выздоровели 30 487 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 4 703 323 человека;

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выздоровели – 3 926 496 человек;

летальных исходов – 104 366;

проведено ПЦР-тестирований – 19 341 828.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 4391;
  • Винницкая область – 596;
  • Волынская область – 949;
  • Днепропетровская область – 2523;
  • Донецкая область – 1564;
  • Житомирская область – 1373;
  • Закарпатская область – 419;
  • Запорожская область – 1295;
  • Ивано-Франковская область – 469;
  • Киевская область – 1257;
  • Кировоградская область – 418;
  • Луганская область – 682;
  • Львовская область – 911;
  • Николаевская область – 1349;
  • Одесская область – 2657;
  • Полтавская область – 1346;
  • Ровенская область – 734;
  • Сумская область – 967;
  • Тернопольская область – 560;
  • Харьковская область – 2096;
  • Херсонская область – 987;
  • Хмельницкая область – 898;
  • Черкасская область – 1280;
  • Черновицкая область – 338;
  • Черниговская область – 1066.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Напомним, 20 января глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украине началась вспышка коронавируса. Самая сложная ситуация в западной части страны.

18 февраля глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что сейчас Украина проходит пик заболеваемости коронавирусом. Он также отметил, что цель Минздрава - 70% населения полностью вакцинировано полным курсом и бустерная доза у всех, кто в этом нуждается.

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