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Коронавирус за сутки обнаружили у более 23 тысяч украинцев – Минздрав

13 ноября 2021, 08:16
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В результате коронавирусной болезни в Украине за сутки скончались 695 человек.

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В Украине коронавирус за сутки нашли у 23 572 жителей страны / Фото Reuters

В Украине коронавирусную болезнь COVID-19 за сутки обнаружили у 23 572 жителей страны.

Такие данные на утро субботы, 13 ноября, публикует пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За сутки в Украине выздоровело 25 415 человек, 695 умерло. Также за минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом – 4 564 человека.

Больше всего случаев за сутки обнаружили в Днепропетровской (2219), Одесской (2066), Харьковской (1876) и в Киеве (1839).

Больше всего летальных исходов – в Днепропетровской (85), а также в Запорожской области (55) и в Киеве (53).

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Вакцинация от коронавируса

Более 12 миллионов человек получили, по крайней мере, одну дозу вакцины против COVID-19.

За сутки 12 ноября в Украине 299 854 человека были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 135 727 человек, полностью иммунизированы – 164 127 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 203 149 человек; выздоровело – 2 620 094 человека; летальных случаев – 76 302.

Напомним, по состоянию на утро пятницы, 12 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 24 058 жителей страны. В том числе заболели 1 616 детей и 468 медработников.

Были госпитализированы 4 318 человек; летальных случаев - 750; выздоровел 21 941 человек.

Больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в г. Киев (1802), Днепропетровской (1867), Одесской (1816), Донецкой (1348) и Полтавской (1257) областях.

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