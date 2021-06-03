Коронавирус забрал жизнь известного украинского актера

Скончался Николай Завгородний / фото Завгородний/Facebook

В четверг, 3 июля, в Одессе от последствий коронавируса скончался народный артист Украины, солист Одесского академического театра музыкальной комедии Николай Завгородний, сообщила администрация театра корреспонденту УНИАН.

"У коллектива Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного большое горе - сегодня, 3 июня, перестало биться сердце любимца зрителей, кавалера ордена "За заслуги", народного артиста Украины Николая Завгороднего. Более 2 месяцев он мужественно боролся с болезнью, последствиями ковида. Мы так все надеялись на его выздоровление, мы вместе так этого хотели...", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что Завгородний работал в театре более 40 лет. Его называют колоритным, талантливым актером, обладавшим чувством юмора, умением создать позитивный настрой и приятную атмосферу, приготовить вкусное блюдо для большой компании. Много лет Завгородний защищал интересы коллектива театра как председатель профсоюзного комитета.

"Дорогой дядя Коля, как мы будем без ваших синих, как море глаз, улыбки, голоса? Нет слов, чтобы передать эту ужасную боль", - отмечают в театре.