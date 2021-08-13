Коронавирусом через пару лет будут болеть только дети - исследование

У детей коронавирус протекает легче, чем у взрослых / Фото pixabay.com

В течение следующих нескольких лет коронавирус может стать болезнью, которая будет встречаться только у детей. Также ученые ожидают, что общая нагрузка от COVID-19 уменьшится.

Как объяснил Отар Бьорнстад из Университета Осло, результаты моделирования свидетельствуют о том, что риск заражения, скорее всего, перенесется на детей младшего возраста. Причина в том, что взрослые люди будут иметь иммунитет либо благодаря вакцинации, либо после того как переболеют коронавирусом, пишет MedicalXpress.

Эксперт отметил, что соответствующие сдвиги наблюдались и у других коронавирусов и вирусов гриппа, когда они появились, а затем стали эндемичными.

Ученые также заявляют, что COVID-19 сможет вести себя так же как другие коронавирусы обычной простуды. Они поражают в основном маленьких детей, которые еще не были привиты или не подверглись влиянию вируса.

Тяжесть течения коронавируса среди детей обычно ниже. У многих детей, если они заразятся, может не быть никаких симптомов. Также вероятность легкого течения значительно выше, чем у взрослых. Однако, нельзя сказать, что вирус абсолютно безопасен для детей.

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Симптомы COVID-19 у детей

Как и взрослые, дети могут иметь три наиболее распространенных симптома коронавируса – высокую температуру, постоянный кашель и потерю вкуса и обоняния.

Однако исследование свидетельствует, что кашель, потеря вкуса и обоняния у детей случаются очень редко. Чаще у детей наблюдается лихорадка - именно она является главным симптомом COVID-19 чуть ли не у половины детей.

Коронавирус у детей - о чем ранее писал Главред:

Директор Черниговской областной детской больницы Ольга Иванова назвала главные симптомы коронавируса у детей.

Недавно у детей обнаружили необычный симптом коронавируса, который очень легко можно перепутать с распространенным заболеванием. Речь идет о сыпи, которая очень похожа на аллергическую.

В ноябре известный инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская заявляла, что дети, у которых коронавирус в большинстве случаев проходит бессимптомно, являются "двигателем эпидемии", поскольку разносят инфекцию и заражают людей, которые находятся в группе риска.