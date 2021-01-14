Короткий роман со "слугой народа": СМИ раскрыли детали личной жизни Саакашвили

Елизавета Ясько и Михаил Саакашвили / volyn.com.ua

Роман между глава исполкома Нацсовета реформ Украины Михаилом Саакашвили и народным депутатом от фракции Слуга народа Елизаветой Ясько подошел к концу.

Взаимоотношения политиков источник издания Strana.ua назвал "коротким романом", который уже закончился.

Он уточнил, что "слуга народа" находится в подавленном состоянии, которое усугубилось снятием ее с должности главы украинской делегации в ПАСЕ.

"У Лизы кризис по всем фронтам. Все на самом деле началось с разлада в личной жизни. Отношения с Саакашвили фактически сошли на нет. Рестораны, ужины, сырники на завтрак – уже в прошлом. Депутаты, конечно, между собой все это обсуждают, так как в начале их отношений все только ухмылялись и гадали, как долго они будут вместе. А получилось, что только обсудили начало романа, как он практически закончился", – рассказал он.

Читайте такжеИздевки над Зеленским: Саакашвили потребовал "почистить" СНБОПо данным источника, после того как Ясько сняли с должности главы делегации в ПАСЕ, она бросила вызов фракции – депутаты подыгрывают России.

"Ей четко дали понять: если не нравится – пиши заявление и выходи из фракции. Так что сейчас у нее вот такой сложный период, когда рушатся все мечты и горят мосты", – добавил собеседник.

Отметим, что разница в возрасте между Саакашвили и Ясько составляет 22 года.

Ранее сообщалось о том, что пара жила вместе со средины лета в поселке Лесники под Киевом. Первые совместные снимки Ясько и Саакашвили начали появляться в Сети в июне 2020 года.