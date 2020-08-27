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"Корпоративчик и кровавый банкет": распалившаяся Егорова разругала Евромайдан

27 августа 2020, 19:35

Телеведущая отличилась новым неоднозначным заявлением на своей странице в Facebook.

Егорова
Снежана Егорова / УНИАН

Скандально известная украинская телеведущая Снежана Егорова в жесткой форме раскритиковала Евромайдан и назвала события Революции достоинства "корпоративчиком на всю страну" и "кровавым банкетом".

Свои высказывания она сделала во время стрима на странице в социальной сети Facebook.

Егорова взялась комментировать недавний скандал, в который она угодила из-за своей критики образа бойцов ВСУ. Сама телеведущая посетовала на то ‒ ее фразы были вырваны из контекста и извращены. Егорова утверждает официальное заявление с пояснением, что к украинским военным, которые погибли на войне на Донбассе, ее слова не имели никакого отношения.

"А вот сейчас я поговорю именно о тех, к кому они имели непосредственное отношение. О культурном контексте, который формируется в нашей стране в постмайданное время. И в данном случае хочу расставить точки над "і", ‒ рассказала Егорова.

Далее ведущая высказалась в духе российской пропаганды ‒ о протестах за деньги, государственный переворот и войне ради обогащения власти Украины.

"Я никогда не была сторонницей переворота государственного, который происходил в нашей стране в Киеве на Майдане в 2013 году. Как человек, который больше 26 лет работает в информационном пространстве, а очень четко понимала, что все эти события, которые происходили, формировались определенными кругами людей, все это было оплачено из их карманов. Для того, чтобы такой корпоративчик на всю страну устроить, поверьте, его нужно оплатить. То есть поставить сцену, пригласить артистов, кормить людей, грамотно все это освещать, поставить стримовые камеры, чтобы люди могли следить онлайн за событиями... Эти люди не зря вкладывали в этот кровавый банкет свои деньги, потому что потом они вынули гораздо большую прибыль", ‒ подытожила она.

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Напомним, ранее украинская телеведущая Снежана Егорова публично сравнила солдат ВСУ с наркоманами, назвала их "рагулями", а также утверждала - украинские воины демонстрируют "высокую суицидальную готовность".

Ее бывший супруг, актер и музыкант Антин Мухарский, позднее утверждал - свое негативное отношение ко всему украинскому Егорова ранее неоднократно высказывала в кругу семьи.

Позднее Егорова раскритиковала президента Зеленского за то, что тот нивелирует значение Дня Победы и якобы из-за этого данный праздник теряет свой прежний статус.

новости Украины Снежана Егорова Евромайдан Революция достоинста
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