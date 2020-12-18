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Коррупция и олигархи: Зеленский проигрывает битву системе – Bloomberg

18 декабря 2020, 06:29
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Отступление от реформ ставит под угрозу будущее Украины.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский проигрывает битву политической системе, против которой выступал во время выборов.

Отступление от реформ ставит под угрозу будущее страны, а противостояние президента с Конституционным судом может угрожать получению иностранной помощи и безвиза с ЕС, пишет Bloomberg.

В материале отмечается, что Зеленский "играет в опасную игру", которая может показать его неспособность управлять политическими событиями. Структурно Украина остается неизменной: управляется олигархами, а парламент и судебная власть пропитаны коррупцией и постороннему влиянию.

Журналисты отмечают, что борьба со старой гвардией угасала еще до того, как развернулась юридическая битва. Невозможность оторваться от прошлого тяготит популярность поддержки Зеленского. Его партия также пострадала, несколько потеряв доверие населения, ведь на местных выборах не получила ожидаемой большой поддержки.

Авторы подчеркнули, что Зеленскому трудно преодолеть коррупцию, поскольку это система профессионально разработанных схем, основанных на дырках в законах. Для борьбы с этой системой нужен огромный опыт.

Читайте такжеБунт ФОПов - приговор для Зеленского и его командыЗеленский рассчитывает на советников, хотя многие союзники из его прежней жизни из шоу-бизнеса. Нередко звучат обвинения в том, что часть его собственной партии контролируется олигархами.

Несмотря на то, что партия Зеленского контролирует большинство мест в Раде, парламент в этом месяце бросил вызов президенту, отказавшись полностью восстановить антикоррупционные законы об электронных декларациях чиновников. Также понадобилась помощь оппозиции в принятии бюджета.

Напомним, президент Владимир Зеленский стал для более 40% жителей страны разочарованием 2020 года, свидетельствуют результаты опроса, который провели сотрудники Центра Разумкова с 4 по 9 декабря нынешнего года.

"Несмотря на то, что 20% респондентов назвали Владимира Зеленского политиком года, заметно больше (42%) назвали его разочарованием 2020 года", ‒ рассказали социологи.

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