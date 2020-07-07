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В ночные клубы Киева отправится полиция: когда тусовщикам ждать рейдов

Полиция будет инспектировать заведения днем и ночью.

7 июля 2020, 03:11
ночной клуб
Полиция ворвется в ночные клубы / nua.in.ua

Специальные мобильные группы, в состав которых будут входить полиция и сотрудники Госпродпотребслужбы, осуществят проверки развлекательных заведений Киева. Причем рейды могут проводить как ночью, так и днем.

Об этом рассказал глава Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан в комментарии изданию РБК-Украина.

Рубан уточнил, что смягчения противоэпидемиологических мер касается объектов общественного питания. Работу развлекательных заведений, к которым относятся караоке и ночные клубы, после 22:00 не разрешали.

Примечательно, несмотря на запреты органов местного самоуправления, в социальных сетях регулярно публикуются фотографии и видео с различных вечеринок, а клубы продолжают анонсировать мероприятия.

"Мы мониторим эти анонсы, будет соответствующее реагирование. Рейды и проверки происходят и будут происходить. В том числе ночные рейды", - подчеркнул Рубан.

Напомним, 6 июля в Киеве решили ослабить противоэпидемиологические мероприятия. В столице разрешили заведениям общественного питания, а также театрам и кинотеатрам работать после 22:00. Ночным клубам работать не разрешили.

В дальнейшем смягчение карантинных мероприятий в столице не планируется.

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