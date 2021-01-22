"Красная зона" по коронавирусу: в Минздраве добавили две страны

В Минздраве обновили список стран "красной зоны" / УНИАН

Украинские медики расширили список стран так называемой "красной зоны" ‒ из-за очередного возрастания уровня пандемии коронавируса COVID-19. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения. Как заявляют медики, по сравнению с прошлой неделей "красной зоны" стран стало на две больше.

В частности, "красную зону" пополнили Сент-Винсент и Гренадины (островная страна в Карибском море) и Суринам (Южная Америка). Теперь в нее входят шестьдесят шесть стран.

Кроме того, в "красной зоне" остаются Польша, Венгрия, Хорватия, Словакия, Российская Федерация, Германия, Италия, Франция, США, Канада и Великобритания.

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