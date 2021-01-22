"Красная зона" по коронавирусу: в Минздраве добавили две страны

В очередной раз для украинцев увеличили количество стран "красной зоны".
Украинские медики расширили список стран так называемой "красной зоны" ‒ из-за очередного возрастания уровня пандемии коронавируса COVID-19. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения. Как заявляют медики, по сравнению с прошлой неделей "красной зоны" стран стало на две больше.
В частности, "красную зону" пополнили Сент-Винсент и Гренадины (островная страна в Карибском море) и Суринам (Южная Америка). Теперь в нее входят шестьдесят шесть стран.
Кроме того, в "красной зоне" остаются Польша, Венгрия, Хорватия, Словакия, Российская Федерация, Германия, Италия, Франция, США, Канада и Великобритания.
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Возвращение в Украину из стран красной зоны: что необходимо знать
- Если гражданин Украины возвращается из государства, внесенного в "красный" перечень, то должен самоизолироваться на 14 дней (нужно использовать приложение Дій вдома).
- Самоизоляции можно избежать, если на протяжении суток после возращения на Родину сделать ПЦР-тест на COVID-19, и он покажет негативный результат.
Автор: Дмитрий Видоменко