Кравчук назвал условие поездки в ОРДЛО и рассказал, с кем готов вести переговоры

Леонид Кравчук / УНН

На сегодня нет условий для поездки на оккупированный Донбасс, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, экс-президент Леонид Кравчук.

Об этом он рассказал в интервью изданию Strana.ua.

"Я готов на переговоры (в "ЛДНР", - ред.) с гражданским обществом. Когда мы на ТГК заседаем, то говорим со всеми, кто присутствует на этой встрече. Я не буду сегодня говорить с предводителями (боевиков, - ред.)", - подчеркнул он.

По его словам, главный вопрос не в том, с кем вести переговоры, а то, что подписывать по их итогам.

"Моя позиция ясна: говорить необходимо для того, чтобы достичь положительного решения, принципов, которые приведут нас к миру. Но подписывать документы, которые не способствуют этому или угрожают территориальной целостности Украины, подписывать нельзя. Как можно решить какой-то вопрос не вступая в переговоры?", - добавил Кравчук.

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Напомним, ранее Кравчук прокомментировал ситуацию вокруг срыва инспекции украинских позиций боевиками в районе поселка Шумы под Горловкой.

По его словам, к вопросу инспекции украинских позиций боевиками в районе поселка Шумы стороны смогут вернуться со временем.