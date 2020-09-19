Кравчук назвал условие полной остановки мирных переговоров по Донбассу

Леонид Кравчук / УНИАН

Верховная Рада должна рассмотреть вопрос о соответствии своего постановления о проведении местных выборов Минским соглашениям от февраля 2015 года, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, экс-президент Леонид Кравчук.

Как подчеркнул он в интервью изданию Strana.ua, это же решение одобрено ООН, а Украина должна выполнять международные документы.

"По тому что изучал лично я, скажу что - да, в этом постановлении есть несоответствия. Как поступит Верховная Рада я не знаю, но есть поправка депутата от фракции Слуга Народа Александры Качуры, который также увидел необходимость внести в это постановление соответствующие коррективы. Сейчас этот вопрос находится на обсуждении и возможном решении", - подчеркнул он.

В то же время глава украинской делегации в ТКГ подтвердил, что в случае, если парламент не пойдет на изменение постановления, тогда не исключена остановка мирных переговоров.

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"Дальнейшая возможность работать будет заблокирована. Сегодня Россия и ОРДЛО открыто про это говорят. Они ждут пока мы говорим, что этот вопрос в работе. Но тогда вся ответственность будет на Верховной Раде", - добавил Кравчук.

Напомним, ранее Кравчук прокомментировал ситуацию вокруг срыва инспекции украинских позиций боевиками в районе поселка Шумы под Горловкой.

По его словам, к вопросу инспекции украинских позиций боевиками в районе поселка Шумы стороны смогут вернуться со временем.