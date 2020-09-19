Кравчук назвал условие полной остановки мирных переговоров по Донбассу

Ответственность за переговоры ляжет на Верховную Раду, предупредил Леонид Кравчук.
Верховная Рада должна рассмотреть вопрос о соответствии своего постановления о проведении местных выборов Минским соглашениям от февраля 2015 года, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, экс-президент Леонид Кравчук.
Как подчеркнул он в интервью изданию Strana.ua, это же решение одобрено ООН, а Украина должна выполнять международные документы.
"По тому что изучал лично я, скажу что - да, в этом постановлении есть несоответствия. Как поступит Верховная Рада я не знаю, но есть поправка депутата от фракции Слуга Народа Александры Качуры, который также увидел необходимость внести в это постановление соответствующие коррективы. Сейчас этот вопрос находится на обсуждении и возможном решении", - подчеркнул он.
В то же время глава украинской делегации в ТКГ подтвердил, что в случае, если парламент не пойдет на изменение постановления, тогда не исключена остановка мирных переговоров.
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"Дальнейшая возможность работать будет заблокирована. Сегодня Россия и ОРДЛО открыто про это говорят. Они ждут пока мы говорим, что этот вопрос в работе. Но тогда вся ответственность будет на Верховной Раде", - добавил Кравчук.
Напомним, ранее Кравчук прокомментировал ситуацию вокруг срыва инспекции украинских позиций боевиками в районе поселка Шумы под Горловкой.
По его словам, к вопросу инспекции украинских позиций боевиками в районе поселка Шумы стороны смогут вернуться со временем.
Минские соглашения
Минскими соглашениями называют три документа для урегулирования ситуации на Донбассе, их подписали стороны-участники Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ). Под одним документом также стоит подпись стран-членов нормандского формата (Украина, РФ, Германия, Франция), пишет Википедия.
В Минске 5 сентября 2014 года представители Украины, России, ОБСЕ и главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подписали Минский протокол (первые Минские соглашения), который предполагал введение перемирия на Донбассе.
Позже после консультации ТКГ был подписан меморандум о выполнении положений протокола. Также в документе были прописаны договоренности о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения, остановке войск на текущей линии соприкосновения и установлении 30-километровой зоны безопасности.
В 2015 году лидеры стран-членов нормандского формата во время саммита 11-12 февраля согласовали комплекс мер по выполнению Минского протокола, документ также подписали члены ТКГ и лидеры боевиков, его назвали вторыми Минскими соглашениями.
Россия утверждает, что не является стороной конфликта на Донбассе. Украина и ряд западных стран утверждают, что на Донбассе есть российские войска, и РФ контролирует боевиков.
РФ настаивала на прямых переговорах Киева с боевиками и на проведении выборов на Донбассе. Киев не хочет вести прямые переговоры с боевиками и утверждает, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после того, как территорию покинут войска России.