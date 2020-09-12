Кравчук объяснил, почему Путину не нужен Лукашенко

Первый президент Украины назвал Лукашенко тяжелым грузом для лидера РФ.
Глава Кремля Владимир Путин не хочет брать на себя такую тяжелую ношу, как президент Беларуси Александр Лукашенко, с которым он встретится 14 сентября, заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук.
Об этом Кравчук рассказал в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", трансляция велась в Youtube.
"Я думаю, что если брать Путина и Лукашенко, при всей независимости и как бы решимости, геройстве, Путин не хочет взять на себя такую тяжелую ношу, как Лукашенко. Потому что диктатура, которая есть в Беларуси, – она уже превзошла все реальные и нереальные возможности. Поэтому он, конечно, не хотел бы, я так думаю, и согласен в этом случае со всеми... не хотел бы, чтобы Лукашенко обременял его, вернее, был грузом. Еще одним грузом для Путина", – сказал Кравчук.
По его мнению, в Беларуси происходит большая драма, в которой участвует белорусский народ.
Ситуация в Беларуси – о чем говорилось ранее:
- 9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подготовку визита Александра Лукашенко в РФ и рассказал, планируют ли в Кремле поглощение Беларуси со стороны России. "Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь", - подчеркнул Песков.
- 8 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности продолжить интеграцию с Россией.
- 8 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что, если сегодня Беларусь рухнет, то следующей будет Россия.
- 1 сентября в ООН сообщили о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после президентских выборов в Беларуси 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам в стране.
- 22 августа в Минске жертвы силовиков показали, как их избивали.
- 22 августа Александр Лукашенко призвал белорусов "простить ошибки" силовиков, а большинство фото, где люди демонстрируют последствия жестоких избиений правоохранителями, он назвал фейками.
- 22 августа в Сеть попало видео пыток протестующих в изоляторе Минска. После выборов в ходе мирных акций протеста в Беларуси было задержано более семи тысяч человек.
- 19 августа в Беларуси силовики жестоко избивали несовершеннолетних. Подростков ставили на колени, наносили увечья.