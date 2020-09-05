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Кравчук оценил позицию Украины по ситуации в протестующей Беларуси

5 сентября 2020, 08:09

Первый президент допускает, что позиция Украины может измениться под влиянием других факторов, например, после введения в Беларусь российских сил.

Кравчук
Кравчук высказался о позиции Украины по Беларуси / УНИАН

Первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что позиция украинских властей по ситуации в Беларуси адекватна событиям, происходящим в этой стране, и не несет никакой угрозы для ее суверенитета.

Об этом Кравчук рассказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, Украина заинтересована, чтобы в Беларуси был мир.

"Украина хочет, чтобы Беларусь была демократическая, и было мирное государство на границе с Украиной. Это наше желание. И мы будем делать все для этого. Поэтому я считаю, что сегодня деятельность украинской власти нужно оценивать, адекватной в сегодняшней ситуации ", - подчеркнул Кравчук.

В то же время первый президент допускает, что позиция Украины может измениться под влиянием других факторов, таких как введение в Беларусь российских сил специального назначения.

"Это вовсе не означает, что позиция нашей страны не может измениться под влиянием других факторов, скажем, более активного участия в ситуации в Беларуси России — введения сил специального назначения или любой другой помощи. Конечно, тогда украинская власть должна занять более жесткую позицию", — подытожил Кравчук.

Ситуация в Беларуси – что было ранее:

  • 4 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова помочь Беларуси преодолеть внутриполитический кризис без ослабления ее суверенитета и независимости. Демократическое и стабильное развитие Беларуси имеет ключевое значение для Украины и Европы.
  • 2 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что около 200 экстремистов, которых готовили в Украине, сейчас находятся на территории Беларуси.
  • Лавров уточнил, что радикальные действия в ходе белорусских протестов провоцируются и финансируются с территории Украины.
  • 16 августа Александр Лукашенко на провластном митинге в Минске выдвинул громкое обвинение против Украины. По его словам, Литва, Латвия, Польша, и, к сожалению, "родная Украина - ее руководство", приказывают провести в Беларуси новые выборы.
  • 15 августа в МИД Украины сделали официальное заявление о том, что обнародованные результаты выборов президента Беларуси не вызывают доверия в белорусском обществе. Украина разделяет позицию ЕС.

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