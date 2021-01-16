Кравчук ответил на заявление "ЛДНР" о пленных и выдвинул громкое обвинение против РФ

Леонид Кравчук / УНИАН

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, экс-президент Леонид Кравчук прокомментировал заявление о намерении боевиков "ЛДНР" передать часть удерживаемых граждан Украины.

Передача украинских пленных председателю политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктору Медведчуку без участия уполномоченных государственных органов является нарушением международных договоренностей на высшем уровне, заявил Кравчук, сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ в Facebook.

"Я расцениваю заявления руководства марионеточных квазигосударственных образований и синхронизированные с ними действия господина Медведчука как очередную попытку уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ как сторона конфликта", - подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

Он уверен, что частные лица не имеют полномочий вмешиваться в вопросы межгосударственного и международного урегулирования вооруженных конфликтов.

"Мне трудно вспомнить прецедент, когда непризнанное юридическое лицо передает граждан государства определенному физическому лицу. Возвращение граждан Украины будет совершено согласно нормам международного права и украинского законодательства. Все переговоры и процедуры по возвращению удерживаемых российской стороной конфликта граждан Украины совершают уполномоченные государственные органы Украины в рамках политических соглашений, принятых в Нормандском формате", - заявил Кравчук.

По его словам, к урегулированию конфликта может привести только последовательная работа в рамках Нормандского формата.

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"Любые попытки уклониться от выполнения договоренностей не будут иметь ни успеха, ни поддержки у глав государств-партнеров и руководства международных организаций", - добавил Кравчук.

Односторонняя передача пленных Украине: