Кравчук раскрыл детальный план возвращения Донбасса: главные шаги

Леонид Кравчук / УНИАН

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президент Леонид Кравчук прокомментировал ситуацию вокруг реинтеграции оккупированного Донбасса после его освобождения.

Как подчеркнул он в эфире Украина 24, для того, чтобы достичь мира на востоке Украины, власти должны принять пакет законов о реинтеграции региона.

По словам Кравчука, вопрос реинтеграции Донбасса является комплексным.

Он убежден, что для успешного возвращения оккупированных областей в состав Украины необходимо выполнить ряд ключевых условий:

прекращение войны;

проведение выборов на неподконтрольных территориях;

формирование исполнительной власти на неподконтрольных территориях;

принятие пакета законов экономического характера (в том числе законов, которые создают условия для инвестиций и бизнеса).

"Это огромный массив документов, который включает в себя период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти", - отметил Кравчук.

В то же время Кравчук поддержал заявление президента Владимира Зеленского о необходимости амнистии для жителей ОРДЛО, на чьих руках нет крови.

"Я думаю, то, что говорил Зеленский - международная позиция. Президент использовал именно нормы международного опыта. Позиция Зеленского не только мне импонирует, у меня точно такая же позиция. Те, у кого на руках нет крови, должны быть соответственно "очищены", а те, у кого есть кровь, должны отвечать - это абсолютно нормально", - пояснил Кравчук.

Он отметил, что вопрос амнистии "нужно детально изучить".

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"Мы имеем и горький опыт. Когда речь шла о декоммунизации, часто туда попадали люди, не имеющие никакого отношения к декоммунизации. Надо внимательно изучать каждого человека, потому что это жизнь", - добавил Кравчук.

Амнистия на Донбассе: позиция Зеленского: