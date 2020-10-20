Кравчук раскрыл детальный план возвращения Донбасса: главные шаги

Вопрос реинтеграции Донбасса является комплексным, подчеркнул Леонид Кравчук.
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президент Леонид Кравчук прокомментировал ситуацию вокруг реинтеграции оккупированного Донбасса после его освобождения.
Как подчеркнул он в эфире Украина 24, для того, чтобы достичь мира на востоке Украины, власти должны принять пакет законов о реинтеграции региона.
По словам Кравчука, вопрос реинтеграции Донбасса является комплексным.
Он убежден, что для успешного возвращения оккупированных областей в состав Украины необходимо выполнить ряд ключевых условий:
- прекращение войны;
- проведение выборов на неподконтрольных территориях;
- формирование исполнительной власти на неподконтрольных территориях;
- принятие пакета законов экономического характера (в том числе законов, которые создают условия для инвестиций и бизнеса).
"Это огромный массив документов, который включает в себя период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти", - отметил Кравчук.
В то же время Кравчук поддержал заявление президента Владимира Зеленского о необходимости амнистии для жителей ОРДЛО, на чьих руках нет крови.
"Я думаю, то, что говорил Зеленский - международная позиция. Президент использовал именно нормы международного опыта. Позиция Зеленского не только мне импонирует, у меня точно такая же позиция. Те, у кого на руках нет крови, должны быть соответственно "очищены", а те, у кого есть кровь, должны отвечать - это абсолютно нормально", - пояснил Кравчук.
Он отметил, что вопрос амнистии "нужно детально изучить".
Читайте такжеВ ТКГ назвали самую главную основу безопасной реинтеграции ОРДЛО
"Мы имеем и горький опыт. Когда речь шла о декоммунизации, часто туда попадали люди, не имеющие никакого отношения к декоммунизации. Надо внимательно изучать каждого человека, потому что это жизнь", - добавил Кравчук.
Амнистия на Донбассе: позиция Зеленского:
- Президент Украины Владимир Зеленский выступая в Раде заявил, что амнистия не может распространяться на всех участников событий на Донбассе, а касаться тех украинских граждан, на чьих руках нет крови.
- По словам главы государства, достигнув мира на Донбассе, украинская власть начнет безопасную реинтеграцию, пользуясь успешным международным опытом.
- Он предложил пакет законов о переходном периоде, прежде всего - об ответственности.
- Президент уточнил, что "амнистия" - не обо всех и не об избежании ответственности. А о миллионах граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках у оккупанта. "Им нужен четкий сигнал - не стоит бояться, достойное будущее - только с Украиной", - подчеркнул глава государства.