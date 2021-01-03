Кравчук пояснил, почему Украина отдала ядерные боеголовки россиянам

Леонид Кравчук / УНИАН

Леонид Кравчук, первый президент Украины, утверждает - решение об отказе страны от собственного ядерного оружия было вынужденной мерой.

Об этом он заявил в интервью проекту Христя TALK на портале YouTube. По словам Кравчука, Украина могла передать ядерные боеголовки только россиянам.

"Последствия чернобыльской катастрофы уже тогда (в 1991 году - Главред) становились очевидными: тысячи больных, зараженная территория и так далее. Это заставило народных депутатов очень внимательно посмотреть на ядерные перспективы Украины", - заявил Кравчук.

Он также отметил, что на территории Украины в начале 90-х находилось 175 ядерных шахт. И они якобы представляли огромную угрозу для миллионов украинцев.

"Это в десятки раз больше, чем Чернобыльская АЭС. Мы знали и возможные последствия, если вдруг не решить этот вопрос. Их нельзя было передать никому, кроме России, они там изготавливались", - сказал Кравчук.

Кроме того, отметил он, срок годности советских ядерных боеголовок истекал в 1997 году, поэтому официальный Киев "не мог ждать, когда они начнут неконтролируемо взрываться".

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