Кравчук предрек крах правоохранительной системы Украины

Первый президент прокомментировал вопрос Владимира Зеленского о введении пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах.
Вопрос президента Украины Владимира Зеленского о введении пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах станет "последним звоночком" для правоохранительной системы, убежден первый президент Украины, глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук.
Об этом Кравчук заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 16 октября.
По его словам, люди хотят борьбы с коррупцией.
"Понятно, что люди не хотят коррупции, они хотят, чтобы была борьба с коррупцией. Я думаю, что этот вопрос будет последним звоночком для правоохранительной системы. Если народ скажет, что коррупционеры должны отвечать за коррупцию, и после этого наша правоохранительная система не сможет выполнить волю народа, тогда это будет означать, что надо менять всю систему. Это будет сигнал для президента", – сказал Кравчук.
Зеленский вынес на опрос те вопросы, которые считает нужным обсудить, отметил экс-президент.
"Наконец-то появилась власть, которая имеет силу воли и покажет народу, кто, когда и что украл. [...] Зеленский имеет конституционное право, законное право провести опрос", – убежден политик.
Опрос от Зеленского – о чем сообщалось ранее:
- 16 октября президент Украины Владимир Зеленский объявил оставшиеся три вопроса, которые должны прозвучать в день местных выборов 25 октября 2020 - они касаются количества депутатов, легализации марихуаны в Украине и Будапештского меморандума.
- Ранее президент уже поинтересовался у граждан, как они относятся к созданию на Донбассе свободной экономической зоны.
- А первый вопрос был: Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?
- Анонсированный Владимиром Зеленским всенародный опрос наделал много шума в соцсетях – украинцы позубоскалили над объявленным Зеленским опросом и засыпали его вопросами.
- 13 октября в свежем видеообращении президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов.