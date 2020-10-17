Кравчук предрек крах правоохранительной системы Украины

Кравчук предрек крах правохранительной системы / УНИАН

Вопрос президента Украины Владимира Зеленского о введении пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах станет "последним звоночком" для правоохранительной системы, убежден первый президент Украины, глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук.

Об этом Кравчук заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 16 октября.

По его словам, люди хотят борьбы с коррупцией.

"Понятно, что люди не хотят коррупции, они хотят, чтобы была борьба с коррупцией. Я думаю, что этот вопрос будет последним звоночком для правоохранительной системы. Если народ скажет, что коррупционеры должны отвечать за коррупцию, и после этого наша правоохранительная система не сможет выполнить волю народа, тогда это будет означать, что надо менять всю систему. Это будет сигнал для президента", – сказал Кравчук.

Зеленский вынес на опрос те вопросы, которые считает нужным обсудить, отметил экс-президент.

"Наконец-то появилась власть, которая имеет силу воли и покажет народу, кто, когда и что украл. [...] Зеленский имеет конституционное право, законное право провести опрос", – убежден политик.

Опрос от Зеленского – о чем сообщалось ранее: