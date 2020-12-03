Кравчук рассказал, будут ли переговоры в нормандском формате

Леонид Кравчук не исключает проведения нормандской встречи до конца года.
Первый президент Украины, и председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, что встреча в нормандском формате, для урегулирования ситуации на Донбассе может состояться до конца года.
"Сомнения есть, конечно. Но я верю, что если не будет встречи на высшем уровне, то встреча на уровне политических советников могла бы состояться. Сейчас очень нужна такая встреча, особенно на высшем уровне", — говорит Кравчук.
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Он объяснил, почему есть потребность в нормандской встрече.
"Я убежден, что минские переговоры, если их рассматривать отдельно от нормандского формата, то мы теряем главное — определение по сути задачи. А по сути задачи могут быть решены только на уровне глав государств. Минские переговоры могут только способствовать, либо организовывать, рекомендовать соответствующие шаги для решения тех проблем, которые будут поставлены в нормандском формате. Не может быть нескольких центров, где будут решаться вопросы", — сказал он.
Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:
- Россияне 2 декабря анонсировали проведение при ООН неформальной встречи по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе. Принять участие в таких переговорах они пригласили представителей боевиков "ЛДНР".
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что такая инициатива России направлена на использование международных переговорных площадок для продвижения своей пропаганды. Встречу в таком формате должны проигнорировать все ведущие государства.
- При этом Леонид Кравчук предложил до конца 2020 года провести встречу лидеров "нормандской четверки".
- Последние переговоры советников лидеров стран нормандского формата состоялись 11 сентября.