Кравчук рассказал, как нужно изменить Минские соглашения

Все подписанты любого международного документа должны быть равны, отметил Леонид Кравчук / Главред

Минские соглашения необходимо изменить, но сделать это на уровне Трехсторонней контактной группы невозможно, этот процесс должен происходить на уровне глав государств.

Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью Радио Свобода.

"На последней встрече глав государств в Париже канцлер Германии Меркель (Ангела Меркель, - ред.) сказала, что Минские соглашения не следует рассматривать как нечто неприкосновенное. Ну, я условно – что возможно их откорректировать, если возникнет в этом потребность", – сказал Кравчук.

"А я вижу, уже сегодня опыт шестилетней войны на Донбассе показал, насколько много проблем, которые записаны, сформулированы, но решить их просто невозможно в силу того, что нет и не будет соответствующих условий в ближайшее время. То есть кое-что нужно менять", – добавил он.

Как пояснил первый украинский президент, Россия занимает позицию якобы наблюдателя конфликта на Донбассе, хотя и подписывает документы вместе с Украиной. Российская сторона утверждает, что не несет ответственности за то, что подписывает.

"Мол, это внутренняя война на Донбассе – это внутреннее дело Украины... Вот пусть они, мол, решают, а Россия будет смотреть, как это решается. Может, нам помогать, ну, не нам – так, скажем, ОРДЛО. Такой позиции не может быть", – сказал Кравчук.

Он подчеркнул, что необходимо, чтобы все подписанты любого международного документа были равны.

"Значит, это надо отрегулировать. Надо отрегулировать механизмы, как эти решения, которые принимаются, будут выполняться, и третье – надо четко, более четко, более ясно определить полномочия организации. Ну, скажем, в данном случае речь идет о ТКГ. Ее каких-то полномочий, выписанных уставом или какими-то документами, не существует", – пояснил политик.

Также Кравчук добавил, что в тексте Минских договоренностей можно изменить и "много еще чего другого".

Минские соглашения Минскими соглашениями называют три документа для урегулирования ситуации на Донбассе, их подписали стороны-участники Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ). Под одним документом также стоит подпись стран-членов нормандского формата (Украина, РФ, Германия, Франция), пишет Википедия.



В Минске 5 сентября 2014 года представители Украины, России, ОБСЕ и главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подписали Минский протокол (первые Минские соглашения), который предполагал введение перемирия на Донбассе.

Позже после консультации ТКГ был подписан меморандум о выполнении положений протокола. Также в документе были прописаны договоренности о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения, остановке войск на текущей линии соприкосновения и установлении 30-километровой зоны безопасности.



В 2015 году лидеры стран-членов нормандского формата во время саммита 11-12 февраля согласовали комплекс мер по выполнению Минского протокола, документ также подписали члены ТКГ и лидеры боевиков, его назвали вторыми Минскими соглашениями.

Россия утверждает, что не является стороной конфликта на Донбассе. Украина и ряд западных стран утверждают, что на Донбассе есть российские войска, и РФ контролирует боевиков.



РФ настаивала на прямых переговорах Киева с боевиками и на проведении выборов на Донбассе. Киев не хочет вести прямые переговоры с боевиками и утверждает, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после того, как территорию покинут войска России.

Напомним: