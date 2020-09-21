УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Кравчук рассказал, как нужно изменить Минские соглашения

21 сентября 2020, 06:59

Минские соглашения не следует рассматривать как нечто неприкосновенное.

Леонид Кравчук
Все подписанты любого международного документа должны быть равны, отметил Леонид Кравчук / Главред

Минские соглашения необходимо изменить, но сделать это на уровне Трехсторонней контактной группы невозможно, этот процесс должен происходить на уровне глав государств.

Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью Радио Свобода.

"На последней встрече глав государств в Париже канцлер Германии Меркель (Ангела Меркель, - ред.) сказала, что Минские соглашения не следует рассматривать как нечто неприкосновенное. Ну, я условно – что возможно их откорректировать, если возникнет в этом потребность", – сказал Кравчук.

"А я вижу, уже сегодня опыт шестилетней войны на Донбассе показал, насколько много проблем, которые записаны, сформулированы, но решить их просто невозможно в силу того, что нет и не будет соответствующих условий в ближайшее время. То есть кое-что нужно менять", – добавил он.

Как пояснил первый украинский президент, Россия занимает позицию якобы наблюдателя конфликта на Донбассе, хотя и подписывает документы вместе с Украиной. Российская сторона утверждает, что не несет ответственности за то, что подписывает.

"Мол, это внутренняя война на Донбассе – это внутреннее дело Украины... Вот пусть они, мол, решают, а Россия будет смотреть, как это решается. Может, нам помогать, ну, не нам – так, скажем, ОРДЛО. Такой позиции не может быть", – сказал Кравчук.

Он подчеркнул, что необходимо, чтобы все подписанты любого международного документа были равны.

"Значит, это надо отрегулировать. Надо отрегулировать механизмы, как эти решения, которые принимаются, будут выполняться, и третье – надо четко, более четко, более ясно определить полномочия организации. Ну, скажем, в данном случае речь идет о ТКГ. Ее каких-то полномочий, выписанных уставом или какими-то документами, не существует", – пояснил политик.

Также Кравчук добавил, что в тексте Минских договоренностей можно изменить и "много еще чего другого".

Минские соглашения

Минскими соглашениями называют три документа для урегулирования ситуации на Донбассе, их подписали стороны-участники Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ). Под одним документом также стоит подпись стран-членов нормандского формата (Украина, РФ, Германия, Франция), пишет Википедия.

В Минске 5 сентября 2014 года представители Украины, России, ОБСЕ и главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подписали Минский протокол (первые Минские соглашения), который предполагал введение перемирия на Донбассе.


Позже после консультации ТКГ был подписан меморандум о выполнении положений протокола. Также в документе были прописаны договоренности о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения, остановке войск на текущей линии соприкосновения и установлении 30-километровой зоны безопасности.

В 2015 году лидеры стран-членов нормандского формата во время саммита 11-12 февраля согласовали комплекс мер по выполнению Минского протокола, документ также подписали члены ТКГ и лидеры боевиков, его назвали вторыми Минскими соглашениями.
Россия утверждает, что не является стороной конфликта на Донбассе. Украина и ряд западных стран утверждают, что на Донбассе есть российские войска, и РФ контролирует боевиков.

РФ настаивала на прямых переговорах Киева с боевиками и на проведении выборов на Донбассе. Киев не хочет вести прямые переговоры с боевиками и утверждает, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после того, как территорию покинут войска России.

Напомним:

  • Глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что в Трехсторонней контактной группе по Донбассу идет работа над созданием механизма контроля над соблюдением режима прекращения огня в зоне российско-украинского конфликта. Инспекции возможны только в том случае, если Киев допустят на позиции в ОРДЛО.
  • Также Кравчук высказал мнение, что пока Верховная Рада не внесет изменения в постановление о проведении местных выборов в Украине, Россия будет блокировать переговорный процесс в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
Леонид Кравчук ТКГ Минские соглашения новости Украины война на Донбассе
Сейчас вы просматриваете новость «Кравчук рассказал, как нужно изменить Минские соглашения». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

08:01
"Закроют всё": почему эксперты предрекают школам тотальный карантин
08:00
В Украине обновили зоны карантина: какие города попали под самые строгие ограничения
07:33
Коронавирус в школах и детсадах: эпидемиолог озвучил главную проблему Видео
07:17
Где в Киеве бесплатно или недорого сдать тест на коронавирус
06:59
Кравчук рассказал, как нужно изменить Минские соглашения
06:55
Китайский секрет: что скрывают в Пекине о коронавирусе мнение
06:32
В моду вошли удивительные женские шарфы цвета марсала и изумруда - фото Фото
05:59
По стопам Януковича: в оппозиции Беларуси рассказали, чем закончит Лукашенко Видео
05:27
Красивые поздравления с Рождеством Богородицы – в прозе, стихах и картинках
05:01
"ЛДНР" на позициях ВСУ: Кравчук поставил жесткое условие по Донбассу Видео
04:34
Назван главный прун по знаку Зодиака Видео
03:56
Журналист объяснил, как США помогут Украине вернуть Крым и Донбасс Видео
03:05
В Минздраве рассказали, как бесплатно сдать тест на коронавирус
02:13
Мика Ньютон рассказала о борьбе с раком и назвала первый симптом Видео
01:40
Гороскоп для всех на 22 сентября: продвижение и успех в любых сделках Видео
00:55
Коронавирус бьет в упор: эксперт рассказала, кто рискует стать жертвой COVID-19 Видео
00:30
Танці з зірками 2020 4 выпуск: кто покинул шоу 20 сентября Видео
00:21
В моде густые брови в стиле 80-х: как быстро отрастить брови дома
20 сентября, воскресенье
23:57
Температурные качели: синоптики дали прогноз погоды до конца осени Видео
23:55
Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 3 выпуск - 20 сентября Видео
23:31
Мощный взрыв на пивзаводе в Киеве: всплыла истинная причина
23:07
"Крымчане России не нужны": зачем Путин стягивает войска на полуостров
22:41
Резников поведал о перспективах введения миротворцев на Донбасс
22:12
Коронавирус в Украине "вошел в азарт" – за сутки почти три тысячи больных Видео
21:58
Тихановская дала рецепт прекращения жестоких столкновений силовиков с протестующими Видео
21:39
В горсовете Харькова рассказали, когда Кернес вернется домой Видео
21:33
Гороскоп для всех на 21 сентября: кого ждет "взлет" к высотам Видео
21:25
Изысканные блинчики-чебуреки на скорую руку: пошаговый рецепт Видео
21:14
Ответка "партизан": в Беларуси опубликовали новые данные об "упырях" из МВД Видео
21:07
"Ад на земле": мэр Немирова поведал об ужасах китайского вируса
20:42
Илларионов объяснил вмешательство Запада в дела Беларуси Видео
20:33
В Минфине подсчитали стоимость борьбы с коронавирусом
20:14
Создатель Новичка раскрыл историю разработки отравившего Навального яда Видео
20:03
Билл Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID-19 Видео
19:58
"Нам не страшно": сын Лукашенко откровенно высказался о протестах
19:48
От жара до сильных болей: врач объяснила, почему коронавирус мучает пациентов по-разному Видео
19:32
Антибиотики под запретом: в Украине запустят электронные рецепты
19:00
Столкновения на акциях протеста в Беларуси: стало известно число задержанных Видео
18:58
Мощный пожар на базе отдыха под Одессой: обнаружено обгоревшее тело
18:54
В России рассказали, как Лукашенко отдаст Москве огромный долг Видео
18:07
Лукашенко напуган: активист назвал главный страх президента Беларуси Видео
17:34
Жесткий ультиматум от России по Донбассу: Кравчук назвал причину Видео
17:24
Стрельба и драки с ОМОНом: что происходит на акциях протеста в Беларуси Видео
17:03
Как приготовить огурцы на зиму: старинный и полезный рецепт от известного кулинара Видео
16:52
"Бл*дь, это пи*дец": Пальчевский влип в скандал с предвыборным видео Видео
16:34
Жена кума Путина похвасталась обнаженными ножками
16:31
Десятки тысяч белорусов идут к дворцу Лукашенко Видео
16:23
Зеленский рассказал, кто должен управлять Киевом Видео
15:54
Узбекского топ-чиновника "убил" Covid-19
15:50
Берлин резко ответил на хитрое предложение Москвы по Навальному Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять