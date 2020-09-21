Кравчук рассказал, как нужно изменить Минские соглашения

Минские соглашения не следует рассматривать как нечто неприкосновенное.
Минские соглашения необходимо изменить, но сделать это на уровне Трехсторонней контактной группы невозможно, этот процесс должен происходить на уровне глав государств.
Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью Радио Свобода.
"На последней встрече глав государств в Париже канцлер Германии Меркель (Ангела Меркель, - ред.) сказала, что Минские соглашения не следует рассматривать как нечто неприкосновенное. Ну, я условно – что возможно их откорректировать, если возникнет в этом потребность", – сказал Кравчук.
"А я вижу, уже сегодня опыт шестилетней войны на Донбассе показал, насколько много проблем, которые записаны, сформулированы, но решить их просто невозможно в силу того, что нет и не будет соответствующих условий в ближайшее время. То есть кое-что нужно менять", – добавил он.
Как пояснил первый украинский президент, Россия занимает позицию якобы наблюдателя конфликта на Донбассе, хотя и подписывает документы вместе с Украиной. Российская сторона утверждает, что не несет ответственности за то, что подписывает.
"Мол, это внутренняя война на Донбассе – это внутреннее дело Украины... Вот пусть они, мол, решают, а Россия будет смотреть, как это решается. Может, нам помогать, ну, не нам – так, скажем, ОРДЛО. Такой позиции не может быть", – сказал Кравчук.
Он подчеркнул, что необходимо, чтобы все подписанты любого международного документа были равны.
"Значит, это надо отрегулировать. Надо отрегулировать механизмы, как эти решения, которые принимаются, будут выполняться, и третье – надо четко, более четко, более ясно определить полномочия организации. Ну, скажем, в данном случае речь идет о ТКГ. Ее каких-то полномочий, выписанных уставом или какими-то документами, не существует", – пояснил политик.
Также Кравчук добавил, что в тексте Минских договоренностей можно изменить и "много еще чего другого".
Минские соглашения
Минскими соглашениями называют три документа для урегулирования ситуации на Донбассе, их подписали стороны-участники Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ). Под одним документом также стоит подпись стран-членов нормандского формата (Украина, РФ, Германия, Франция), пишет Википедия.
В Минске 5 сентября 2014 года представители Украины, России, ОБСЕ и главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подписали Минский протокол (первые Минские соглашения), который предполагал введение перемирия на Донбассе.
Позже после консультации ТКГ был подписан меморандум о выполнении положений протокола. Также в документе были прописаны договоренности о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения, остановке войск на текущей линии соприкосновения и установлении 30-километровой зоны безопасности.
В 2015 году лидеры стран-членов нормандского формата во время саммита 11-12 февраля согласовали комплекс мер по выполнению Минского протокола, документ также подписали члены ТКГ и лидеры боевиков, его назвали вторыми Минскими соглашениями.
Россия утверждает, что не является стороной конфликта на Донбассе. Украина и ряд западных стран утверждают, что на Донбассе есть российские войска, и РФ контролирует боевиков.
РФ настаивала на прямых переговорах Киева с боевиками и на проведении выборов на Донбассе. Киев не хочет вести прямые переговоры с боевиками и утверждает, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после того, как территорию покинут войска России.
Напомним:
- Глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что в Трехсторонней контактной группе по Донбассу идет работа над созданием механизма контроля над соблюдением режима прекращения огня в зоне российско-украинского конфликта. Инспекции возможны только в том случае, если Киев допустят на позиции в ОРДЛО.
- Также Кравчук высказал мнение, что пока Верховная Рада не внесет изменения в постановление о проведении местных выборов в Украине, Россия будет блокировать переговорный процесс в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу.