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Кравчук признался, кого видит в ТКГ на месте Фокина

8 октября 2020, 10:44

Последствия отставки Витольда Фокина из ТКГ по Донбассу будут вполне однозначными - уверяет Кравчук.

Кравчук
Леонид Кравчук / УНИАН

Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске (и экс-президент страны) Леонид Кравчук заявил, что сперва нужно сформировать полномочия его заместителя, а затем выбирать кандидатуру на замену скандальному Витольду Фокину.

Об этом он рассказал в интервью порталу Радио Свобода.

"Эту должность (заместителя руководителя ТКГ - Главред) ввели буквально два месяца назад, и сегодня мы хотим проанализировать, прежде всего, какова роль, какие полномочия и какую работу этот человек будет вести. Не просто, что он скажет - коммуникации с людьми, которые живут на неконтролируемых территориях с теми, которые находятся на контролируемых территориях. Это общая фраза. Нам нужно четко знать, чем будет заниматься этот человек, и только после этого будем уже под задачи искать человека, а не задачи отдельно от человека", – сказал Кравчук.

Он утверждает, что на сегодняшний день нет никаких кандидатур на смену Фокину, которого президент Зеленский 30 сентября своим указом вывел из состава ТКГ.
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Леонид Кравчук - что было ранее:

Кравчук заявлял - возможность перемещения переговорного процесса из Минска в рамках ТКГ по Донбассу должны решать все стороны. На данный момент нет необходимости и возможности перемещать дискуссию, так как она проходит в формате видеоконференции.

До того он говорил, что Минские соглашения необходимо изменить, но сделать это на уровне Трехсторонней контактной группы невозможно. Данный процесс должен происходить на уровне глав государств.

Кроме того, экс-президент заявил о планах собрать совет представителей Донбасса ‒ людей, которые там долго прожили и хорошо его знают.

По его задумке, такие люди должны будут нарабатывать предложения для Трехсторонней контактной группы.

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