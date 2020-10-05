Кравчук рассказал, кто займет место скандального Фокина в ТКГ

При отборе кандидата в ТКГ будут обращать внимание на его политическую позицию, подчеркнул Леонид Кравчук.
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал об отборе нового кандидата в украинскую делегацию в ТКГ.
Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, при отборе кандидата в ТКГ, будут обращать внимание и на его политическую позицию, и на профессионализм.
Кравчук отметил, что этот человек должен быть глубоко погружен в ситуацию и не должен импровизировать.
"Чтобы это не был человек, который импровизирует. Чтобы он очень серьезно погружался в ситуацию, знал эту ситуацию и не спешил с выводами или оценками", - сказал глава украинской делегации в ТКГ.
По его словам, такие требования связаны с тем, что на сегодняшний день в Украине вопросы по поводу войны на Донбассе воспринимается очень остро.
"Смерть - это самое страшное, что можно представить. И люди реагируют на это очень остро. Поэтому мы будем смотреть со всех сторон", - добавил Кравчук.
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- Напомним, ранее Витольд Фокин заявлял, что Украина должна предоставить особый статус всем районам Донецкой и Луганской областей и объявить всеобщую амнистию участникам боевых действий.
- Также Фокин заявил, что Украина могла бы прописать в постановление о местных выборах какую-либо конкретную дату проведения избирательного процесса в ОРДЛО. В таком случае Россия и подконтрольные ей боевики не смогли бы что-то предъявить Киеву.