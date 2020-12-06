Кравчук заговорил об уходе из ТКГ и назвал главную причину

Леонид Кравчук / УНН

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе, экс-президент Леонид Кравчук заявил о том, что может покинуть свою должность в ТКГ.

В эфире канала Украина 24 он рассказал о том, что может стать причиной для этого.

По его словам, побудительным мотивом может стать затягивание Россией переговоров по Донбассу и ее откровенное нежелание прекращать войну против Украины.

"Что может меня остановить? Дальнейшая игра вокруг войны на Донбассе. Когда я буду убежден окончательно (а я уже почти убедился, говорю вам откровенно), что Россия не хочет мира на Донбассе. И что ОРДЛО хочет статус-кво, только еще и стать легитимными", — добавил Кравчук.

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Напомним, ранее Кравчук заявил, что если Россия не будет делать никаких шагов навстречу по Донбассу, то Украина может настоять на усилении санкций против Москвы, например, отключить Россию от международной платежной системы SWIFT.

При этом Кравчук подчеркнул, что лучший путь решения ситуации на Донбассе - это дипломатический.

Переговоры по Донбассу: что было ранее: