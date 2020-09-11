Кравчук заявил, является ли срыв инспектирования у Шумов срывом Минских соглашений

Боевики группировки "ДНР" / Reuters

Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию военного конфликта на Донбассе Леонид Кравчук не считает, что отмена инспекции боевиками "ДНР" позиций ВСУ у поселка Шумы является срывом Минских соглашений.

Об этом он рассказал в эфире телеканала Украина 24

"Я не думаю, что сегодняшний срыв договоренностей насчет населенного пункта Шумы ‒ сразу срыв Минских соглашений", ‒ заявил он.

Кравчук рассказал, что украинская сторона попросила представителей мониторинговой миссии ОБСЕ в ближайшее время провести заседание специальной группы по безопасности для обсуждения вопроса срыва инспекции. Соответствующее официальное письмо он направил координатору ОБСЕ Хайди Грау.

По словам Кравчука, инспектирование позиций ВСУ у Шумов было перенесено по причине поведения боевиков группировки "ДНР", которые в четверг, 11 сентября, потребовали проведения инспекций у других населенных пунктов, а также хотели осуществлять видеофиксацию.

Напомним, ранее Главред сообщал: