Кравчук заявил, является ли срыв инспектирования у Шумов срывом Минских соглашений

Глава украинской делегации на переговорах в Минске дал развернутый комментарий на актуальную тему.
Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию военного конфликта на Донбассе Леонид Кравчук не считает, что отмена инспекции боевиками "ДНР" позиций ВСУ у поселка Шумы является срывом Минских соглашений.
Об этом он рассказал в эфире телеканала Украина 24
"Я не думаю, что сегодняшний срыв договоренностей насчет населенного пункта Шумы ‒ сразу срыв Минских соглашений", ‒ заявил он.
Кравчук рассказал, что украинская сторона попросила представителей мониторинговой миссии ОБСЕ в ближайшее время провести заседание специальной группы по безопасности для обсуждения вопроса срыва инспекции. Соответствующее официальное письмо он направил координатору ОБСЕ Хайди Грау.
По словам Кравчука, инспектирование позиций ВСУ у Шумов было перенесено по причине поведения боевиков группировки "ДНР", которые в четверг, 11 сентября, потребовали проведения инспекций у других населенных пунктов, а также хотели осуществлять видеофиксацию.
Напомним, ранее Главред сообщал:
- Главарь "ДНР" Денис Пушилин 5 сентября обвинил Украину в нарушении перемирия на Донбассе и обещал устроить обстрел позиций ВСУ под Горловкой в районе поселка Шумы уже 7 сентября.
- На следующий день боевики обстреляли украинские позиции и сорвали перемирие, длившееся 42-е сутки.
- В Киеве заявили, что ВСУ не нарушали режим перемирия. Появилась договоренность о совместной с представителями боевиков инспекции украинских позиций под Шумами. Но проверку сорвали боевики.