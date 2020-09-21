Кравчук жестко раскритиковал Порошенко из-за Донбасса

Леонид Кравчук раскритиковал Минские соглашения / УНИАН

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук выступил с резкой критикой в отношении пятого президента Петра Порошенко и подписанных им Минских соглашений.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

Кравчук отметил, что Минские соглашения не выполняются в полном объеме ни одной из сторон, и на их выполнении спекулирует Россия. По его словам, эти договоренности прописаны так, что Украина не может их выполнить, а "разгребать придется очень и очень долго, и много".

"Теперь те, кто подписывал документ превратились в учителей, что они единственные патриоты, рвут на себе рубашку, все остальные враги, присвоили себе роль великих патриотов Украины, присвоили, приватизировали и везде говорят: мы это сделаем, дайте нам еще раз власть. Посмотрите на Киев, уже на всех улицах портреты, надо взять власть, мы превратим Киев в европейскую столицу и так далее. Ну, а почему вы не делали 5 лет назад это. Кто вам мешал?", — сказал Кравчук.

Читайте также"Стреножить агрессора": Порошенко рассказал о самой ужасной ночи в своей жизни"Я такой политики не воспринимаю. Не сделал - надо сказать, что я этого не сделал, потому что не мог сделать или не хватило чего-то, или не смог, скажи и не допускай больше ошибок. А вчера делал плохо, а сегодня учитель, того, что делал плохо - это уже не лезет ни в какие ворота, извините за выражение", — добавил первый президент Украины.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Минские соглашения необходимо изменить, но сделать это на уровне Трехсторонней контактной группы невозможно, этот процесс должен происходить на уровне глав государств.