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Кравчук жестко раскритиковал Порошенко из-за Донбасса

21 сентября 2020, 11:30

Украина не может выполнить Минские соглашения, а "разгребать придется очень и очень долго, и много".

Кравчук
Леонид Кравчук раскритиковал Минские соглашения / УНИАН

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук выступил с резкой критикой в отношении пятого президента Петра Порошенко и подписанных им Минских соглашений.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

Кравчук отметил, что Минские соглашения не выполняются в полном объеме ни одной из сторон, и на их выполнении спекулирует Россия. По его словам, эти договоренности прописаны так, что Украина не может их выполнить, а "разгребать придется очень и очень долго, и много".

"Теперь те, кто подписывал документ превратились в учителей, что они единственные патриоты, рвут на себе рубашку, все остальные враги, присвоили себе роль великих патриотов Украины, присвоили, приватизировали и везде говорят: мы это сделаем, дайте нам еще раз власть. Посмотрите на Киев, уже на всех улицах портреты, надо взять власть, мы превратим Киев в европейскую столицу и так далее. Ну, а почему вы не делали 5 лет назад это. Кто вам мешал?", — сказал Кравчук.

Читайте также"Стреножить агрессора": Порошенко рассказал о самой ужасной ночи в своей жизни"Я такой политики не воспринимаю. Не сделал - надо сказать, что я этого не сделал, потому что не мог сделать или не хватило чего-то, или не смог, скажи и не допускай больше ошибок. А вчера делал плохо, а сегодня учитель, того, что делал плохо - это уже не лезет ни в какие ворота, извините за выражение", — добавил первый президент Украины.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Минские соглашения необходимо изменить, но сделать это на уровне Трехсторонней контактной группы невозможно, этот процесс должен происходить на уровне глав государств.

Минские соглашения

Минскими соглашениями называют три документа для урегулирования ситуации на Донбассе, их подписали стороны-участники Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ). Под одним документом также стоит подпись стран-членов нормандского формата (Украина, РФ, Германия, Франция), пишет Википедия.

В Минске 5 сентября 2014 года представители Украины, России, ОБСЕ и главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подписали Минский протокол (первые Минские соглашения), который предполагал введение перемирия на Донбассе.


Позже после консультации ТКГ был подписан меморандум о выполнении положений протокола. Также в документе были прописаны договоренности о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения, остановке войск на текущей линии соприкосновения и установлении 30-километровой зоны безопасности.

В 2015 году лидеры стран-членов нормандского формата во время саммита 11-12 февраля согласовали комплекс мер по выполнению Минского протокола, документ также подписали члены ТКГ и лидеры боевиков, его назвали вторыми Минскими соглашениями.
Россия утверждает, что не является стороной конфликта на Донбассе. Украина и ряд западных стран утверждают, что на Донбассе есть российские войска, и РФ контролирует боевиков.

РФ настаивала на прямых переговорах Киева с боевиками и на проведении выборов на Донбассе. Киев не хочет вести прямые переговоры с боевиками и утверждает, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после того, как территорию покинут войска России.

Леонид Кравчук Минские соглашения новости Украины
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