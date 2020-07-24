Уступки ЕС в обмен на кредитный транш в 600€ млн: Шмыгаль анонсировал инициативу

В Украине до конца 2020 года ликвидируют ГФС - Шмыгаль / УНИАН

Созданную вместо Министерства доходов и сборов в 2014 году Государственную фискальную службу ликвидируют в рамках реформы налоговой службы. Это требование для получения Украиной второго транша по условиям 1,2€ миллиардного кредита от ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе своего визита в Брюссель.

По словам главы правительства, Киев выполнит требование Брюсселя с целью получения второго транша от ЕС в размере 600 миллионов евро.

ГФС должна прекратить существование до конца 2020 года.

"К концу года мы должны утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы", - добавил Шмыгаль.Читайте такжеТорговля суверенитетом за бусы: почему новые кредиты МВФ – не повод для радости

Также он подчеркнул, что у нового налогового органа не будет силовых полномочий, а все данные о нарушениях в сфере финансов будут передаваться соответствующим компетентным органам.

Напомним, вчера, 23 июля, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Минфина Сергей Марченко подписали меморандум с Еврокомиссией, в рамках которого Украина должна получить 1,2 миллиарда евро кредитной помощи от Евросоюза. Первый транш Киев получит после того как уладят все бюрократические процедуры, однако для получения второй части денежных средств нужно будет выполнить ряд условий.