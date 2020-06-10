"Чисто наркоманы": эксперт обругал украинцев за радость от кредита МВФ

Эксперт обругал украинцев за радость от кредита МВФ / УНИАН

Юрий Романенко, известный эксперт и руководитель политических программ Украинского института будущего в весьма пессимистическом тоне прокомментировал одобрение советом директоров Международного валютного фонда (МВФ) кредитной программы stand-by для Украины объемом в 5 млрд долларов США

Об этом он написал на собственном канале в мессенджере Telegram.

Стремление украинских властей постоянно оформлять деньги в кредит у МВФ Романенко сравнил с поведением наркозависимого человека.

Читайте такжеТорговля суверенитетом за бусы: почему новые кредиты МВФ – не повод для радости"Интересно, как много читателей вопили бы от радости, когда законченный наркоман, пропивший все имущество, взял в кредит в банке и тут же закатил пир горой, ударившись в кутеж? Однако, с утра вся лента полна радостных воплей, что Украина взяла кредит МВФ. Взяла в долг, под обязательства. Брала уже много раз", ‒ написал эксперт.

По мнению Романенко, стремление украинцев к радости после оформления очередного международного займа выглядит несостоятельным.

"За время, пока брала кредиты МВФ, экономика превратилась в аграрную, из страны сбежали миллионы трудоспособных людей в расцвете сил, инфраструктура дышит на ладан. И тут: "Ура!!! Мы взяли кредит МВФ! ". Как будто открыли вечный двигатель или запустили ракету на Марс. Чисто наркоманы", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее в МВФ рассказывали о том, что утверждение программы Stand-By позволяет немедленно выплатить Украине около 2,1 млрд долларов США. Оставшаяся часть суммы будет разделена на четыре транша.