"Или трусы, или крестик": экс-глава Минфина рассказал о вариантах для Украины по кредиту от МВФ

Экс-глава Минфина Игорь Уманский / Reuters

Бывший глава Минфина Украины Игорь Уманский рассказал о том, в какую ситуацию угодил Кабмин в переговорах с МВФ о новом транше кредита для Украины от МВФ.

"Нужно либо трусы надеть, либо крестик снять. Украина официально обратилась к МВФ за новой программой. Наличие двух программ невозможно. Либо же мы получаем программу EFF в увеличенном размере, не в том размере, который был изначально". Речь идет о сумме в 8 млрд долларов. Предыдущая цифра была 5,5 млрд. Либо мы отказываемся от программы EFF и обращаемся по программе коронавируса. МВФ нам тоже говорит об этом", - заявил он в комментарии порталу Страна.

Напомним, ранее в понедельник, 30 марта 2020 года Игорь Уманский был уволен с поста главы Минфина Украины. "За" проголосовали 249 нардепов. Далее, со второго раз на пост главы Минфин был назначен на должность министра финансов Сергея Марченко. "За" проголосовали 256 нардепа.