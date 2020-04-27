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"Или трусы, или крестик": экс-глава Минфина рассказал о вариантах для Украины по кредиту от МВФ

27 апреля 2020, 19:15

По мнению бывшего министра финансов Игоря Уманского, у властей Украины очень невелико пространство для маневра в вопросе получения кредита от МВФ.

Уманский
Экс-глава Минфина Игорь Уманский / Reuters

Бывший глава Минфина Украины Игорь Уманский рассказал о том, в какую ситуацию угодил Кабмин в переговорах с МВФ о новом транше кредита для Украины от МВФ.

"Нужно либо трусы надеть, либо крестик снять. Украина официально обратилась к МВФ за новой программой. Наличие двух программ невозможно. Либо же мы получаем программу EFF в увеличенном размере, не в том размере, который был изначально". Речь идет о сумме в 8 млрд долларов. Предыдущая цифра была 5,5 млрд. Либо мы отказываемся от программы EFF и обращаемся по программе коронавируса. МВФ нам тоже говорит об этом", - заявил он в комментарии порталу Страна.

Напомним, ранее в понедельник, 30 марта 2020 года  Игорь Уманский был уволен с поста главы Минфина Украины. "За" проголосовали 249 нардепов. Далее, со второго раз на пост главы Минфин был назначен на должность министра финансов Сергея Марченко. "За" проголосовали 256 нардепа.

Минфин Игорь Уманский новости Украины МВФ
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