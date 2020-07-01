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Зеленский подписал закон, запрещающий банкам штрафовать украинцев по кредитам

Парламент принял данный законопроект за основу во втором чтении 16 июня.

1 июля 2020, 20:22
Зеленский
Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Радой закон №3297, который запрещает финансовым учреждениям штрафовать украинцев за невыплату кредитных платежей на период проведения карантинных мероприятий в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Подписанный главой государства Владимиром Зеленским закон №3297 позволяет клиентам банков не платить штрафы, пеню и неустойки финансовым учреждениям на период проведения противоэпидемиологических мероприятий в Украине и на срок до 30 дней после завершение карантина.Читайте такжеЭксперт рассказал, все ли будет в порядке с украинскими банками в 2020-м

Закон вступает в силу на следующий день после того, как будет опубликован.

Добавим, во втором чтении законопроект №3297 был принят 16 июня. Законодательную инициативу поддержали 355 парламентариев.

В конце мая президент Зеленский подписал закон №3329-д, в рамках которого украинцы освобождались от уплаты банковских штрафов до 30 июня.

Напомним, в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине и спровоцированным эпидемией экономическим кризисом ПриватБанк принял решение предоставить своим клиентами дополнительные каникулы. Предложение распространяется на ряд банковских программ, которыми пользуются украинцы.

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