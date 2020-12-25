Кризис с водой в Крыму: Украина отреагировала на планы Москвы

Мы найдем компанию, которая начнет опреснять воду в Крыму для России - Кулеба / УНИАН

Официальный Киев намерен блокировать процесс опреснения воды в оккупированном Крыму, к которому "власти" полуострова планируют привлечь крупную международную компанию. Украина примет меры в ответ на такие мероприятия.

Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Украина 24, Киев займется поисками этой компании, и в случае ее участия в российском проекте будет препятствовать реализации такой инициативы.

"Ранее было заявление незаконной оккупационной "власти" в Крыму о привлечении крупной международной компании для реализации технологии опреснения воды. Мы обязательно найдем эту компанию и будем ей мешать реализовать этот проект", - подчеркнул глава украинского МИД.Читайте такжеКоллапс с водой в Крыму: на полуострове раскрыли планы Москвы по решению проблемы

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