Кризис с водой в Крыму: Украина отреагировала на планы Москвы

Украина примет меры в отношении компании, которая начнет опреснение в аннексированном Крыму.
Официальный Киев намерен блокировать процесс опреснения воды в оккупированном Крыму, к которому "власти" полуострова планируют привлечь крупную международную компанию. Украина примет меры в ответ на такие мероприятия.
Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Украина 24, Киев займется поисками этой компании, и в случае ее участия в российском проекте будет препятствовать реализации такой инициативы.
"Ранее было заявление незаконной оккупационной "власти" в Крыму о привлечении крупной международной компании для реализации технологии опреснения воды. Мы обязательно найдем эту компанию и будем ей мешать реализовать этот проект", - подчеркнул глава украинского МИД.Читайте такжеКоллапс с водой в Крыму: на полуострове раскрыли планы Москвы по решению проблемы
Проблемы с водой в Крыму
- В последние годы на территории аннексированного Крыма наблюдается проблема маловодья, что привело к сокращениям запасов водного ресурса, вследствие чего жители некоторых городов вынуждены получать воду по специальному графику.
- В октябре у президента Владимира Зеленского заявили, что проблему воды в Крыму должна решать Россия, которая оккупировала полуостров. По данный Офиса главы государства на осень, в Крыму достаточно воды для местного населения.
- В начале декабря "бывший прокурор Крыма", российский депутат Наталья Поклонская пожаловалась на плохое качество воды в автономной республике.
- Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников 22 декабря заявил, что Украина готова подавать воду в Крым только в случае гуманитарной катастрофы.
- 23 декабря "глава госсовета Крыма" Владимир Константинов сказал, что полуостров даже теоретически не смог бы получать воду с материковой Украины, так как в АР не готовы к реализации таких мероприятий с технической точки зрения.