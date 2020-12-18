"Крошка", "давай на квартире": нардепа поймали на интимной переписке в Раде

Антонину Славицкую поймали на интимной переписке / censor.net

Народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Антонина Славицкая вела интимную переписку во время заседания в зале Рады.

Женщина переписывалась с абонентом под ником h888, а соответствующие фото публикует издание Цензор.НЕТ.

Во время общения Славицкая называла своего собеседника "крошкой" и обсуждала будущую встречу.

"... У тебя должен быть запасной ключ. И если мы договариваемся о встрече, я говорю давай на квартире, то ты если не готова (не сделала все,что выше), то говоришь - я не готова, давай на стороне или давай через месяц", - пишет нардепу h888.

"Крошка, я говорила тебе, что ... пилишь меня. Что мне сделать. Я писала тебе день будет сложный. Я не понимаю. Я не хочу ссориться, я люблю тебя, но ты часто необъективен...", - оправдалась в ответ Славицкая.

/ censor.net

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Напомним, ранее народный депутат от партии Слуга народа Олег Семинский в зале Верховной Рады вел интимную переписку с Екатериной Демченко.

"Мур мур, целовать тебя хочу, как прошлый раз", — пишет Семинский.

"Мммм, закрыла глаза, вспоминая. Хочу тебя", — получает ответ от девушки.