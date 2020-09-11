Кровавое ДТП под Киевом: пятеро погибших и 14 раненых

ДТП произошло на 47 километре автодороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский / facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Под утро пятницы, 11 сентября, на автодороге вблизи села Иванков Бориспольского района Киевской области произошло масштабное смертельное ДТП с участием четырех транспортных средств – двух грузовиков, микроавтобуса и легковушки.

В результате аварии 5 человек погибли, еще 20 - получили травмы. Пострадавших, которые получили травмы различной степени тяжести, доставили в больницу. Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области в Facebook.

ДТП произошло примерно в 03:00 часа на 47 километре автодороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский.

facebook.com/kyivregionpatrolpolice

facebook.com/kyivregionpatrolpolice

По предварительным данным правоохранителей, водитель DAF FT95, который двигался в сторону столицы, совершил столкновение с Mercedec-Benz 1320, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.

На месте продолжали работать медики, спасатели и следственно-оперативная группа полиции, выясняя все обстоятельства аварии. Со своей стороны патрульные полицейские обеспечивали безопасность дорожного движения на месте ДТП.

facebook.com/kyivregionpatrolpolice

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