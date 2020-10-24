Кровавое ДТП в Ровно с участием маршрутки: есть жертва и пострадавшие

В Ровно на улице Черновола произошла авария - фото Нацполиции

В субботу, 24 октября, в Ровно на улице Черновола произошло жуткое ДТП - автомобиль Geely CK столкнулся с рейсовым автобусом Богдан, а тот в свою очередь зацепил Citroen. В результате аварии водитель Geely CK погиб.

Как пишет пресс-служба Нацполиции, по предварительной версии правоохранителей, водитель Geely пытался совершить обгон Citroen, пересекая при этом сплошную полосу. В салоне Geely, кроме водителя, находились еще трое пассажиров. Всех госпитализировали.

Кроме того, в результате аварии травмы получили четверо пассажиров маршрутки:

20-летний мужчина

трое детей в возрасте от 4 до 14 лет.

Всех пассажиров маршрутки госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.