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Кровавое ДТП в Ровно с участием маршрутки: есть жертва и пострадавшие

24 октября 2020, 19:55

Всех пассажиров маршрутки госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами.

В Ровно на улице Черновола произошла авария - фото Нацполиции

В субботу, 24 октября, в Ровно на улице Черновола произошло жуткое ДТП - автомобиль Geely CK столкнулся с рейсовым автобусом Богдан, а тот в свою очередь зацепил Citroen. В результате аварии водитель Geely CK погиб.

Как пишет пресс-служба Нацполиции, по предварительной версии правоохранителей, водитель Geely пытался совершить обгон Citroen, пересекая при этом сплошную полосу. В салоне Geely, кроме водителя, находились еще трое пассажиров. Всех госпитализировали.

Кроме того, в результате аварии травмы получили четверо пассажиров маршрутки:

  • 20-летний мужчина
  • трое детей в возрасте от 4 до 14 лет.

Всех пассажиров маршрутки госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

  • Напомним, в пятницу вечером, 23 октября, в городе Волочиск Хмельницкой области столкнулись кроссовер и легковушка, погибли два подростка, есть пострадавший.
ДТП авария Ровненская область Новости Ровно
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