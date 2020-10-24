Кровавое ДТП в Ровно с участием маршрутки: есть жертва и пострадавшие

Всех пассажиров маршрутки госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами.
В субботу, 24 октября, в Ровно на улице Черновола произошло жуткое ДТП - автомобиль Geely CK столкнулся с рейсовым автобусом Богдан, а тот в свою очередь зацепил Citroen. В результате аварии водитель Geely CK погиб.
Как пишет пресс-служба Нацполиции, по предварительной версии правоохранителей, водитель Geely пытался совершить обгон Citroen, пересекая при этом сплошную полосу. В салоне Geely, кроме водителя, находились еще трое пассажиров. Всех госпитализировали.
Кроме того, в результате аварии травмы получили четверо пассажиров маршрутки:
- 20-летний мужчина
- трое детей в возрасте от 4 до 14 лет.
Всех пассажиров маршрутки госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами.
"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.
- Напомним, в пятницу вечером, 23 октября, в городе Волочиск Хмельницкой области столкнулись кроссовер и легковушка, погибли два подростка, есть пострадавший.