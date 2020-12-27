Кровавое "воспитание": в зоне ООС на Донбассе комбат зверски избил бойца ВСУ

Военнослужащий ВСУ попал в госпиталь после избиения

Командир одного из батальонов, выполняющих боевые задачи в районе операции Объединенных Сил, избил военнослужащего, после чего решением суда его взяли под стражу.

Как говорится в сообщении Командования Сухопутных Войск ВСУ и Оперативного командования Пивдень в Facebook, 23 декабря 2020 года военнослужащий одной из бригад, выполняющих боевые задачи в районе операции Объединенных Сил, был доставлен в стабилизационный центр, а позже, 24 декабря, в военный госпиталь в связи с ухудшением состояния здоровья.

"Из показаний врачей стало известно, что военнослужащий пожаловался на то, что получил травмы в результате избиения командиром батальона. Врачами проведено оперативное вмешательство и установлен диагноз: "закрытая травма живота с раздавливанием селезенки, хвоста поджелудочной железы и корня грыжи толстой кишки, гемоперитонеум (массивная кровопотеря), острая постгеморрагическая анемия средней тяжести, острая интоксикация неизвестного вещества", - подчеркивается в сообщении.

При этом по словам медиков, у военнослужащего отмечались внешние признаки наркотического опьянения. 25 декабря 2020 года по данному факту было назначено служебное расследование. В связи с травмированием внесены сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований.

26 декабря 2020 года следователем Территориального управления Государственного бюро расследований (г. Краматорск) уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 406 УК Украины "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности" было переквалифицировано на уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 426 - 1 УК Украины "Превышение военнослужащим служебным лицом власти или служебных полномочий".

Читайте такжеВ Донецкой области боец ВСУ избил и поджог своего сослуживцаВ соответствии с постановлением Краматорского городского суда 26 декабря 2020 года командиру одного из батальонов, выполняющих задачи в районе Операции Объединенных Сил, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток с содержанием на гауптвахте Донецкого зонального отдела ВСП. По данному факту уведомлена военная прокуратура Мариупольского гарнизона и Территориальное управление Государственного бюро расследований (г. Краматорск).

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Новой Каховке Херсонской области двое молодых людей забили до смерти старшего солдата-разведчика.