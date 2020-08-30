Кровавый расстрел буса с людьми на Харьковщине: суд решил судьбу нападавших

В Харьковской области расстреляли микроавтобус с людьми / hk.npu.gov.ua

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения для девятерых человек, которые напали на автобус с людьми в Харьковской области.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковщины, подозреваемые 60 суток будут находиться под стражей без права внесения залога.

Задержанных подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц, из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в районе Люботина Харьковской области несколько человек получили ранения в результате обстрела микроавтобуса с людьми.

Внимание! Видео содержит сцены насилия и жестокости:

Позднее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о том, что группа нападавших была задержана в Красноградском районе Харьковской области.