"Кровопролитный год": астролог назвала три горящих месяца для Украины и предупредила о потрясениях

Что ждет Украину в 2023 году и как ВСУ будут сопротивляться агрессору.

Гороскоп для Украины на 2023 год / pixabay, t.me/KOS_ZSU/97

Война в 2023 году может продолжаться, но территории Украина будет возвращать. Как рассказала астролог Яна Тимощук, на президента Украины могут совершить покушение, но смертей будет много.

"В 2023 году будут даваться дары и блага, которые даются свыше. Мы имеем переход в новые изменения. На карте выпадает Солнце - это власть. Самой главной темой в мире в 2023 году будет управление, под покровителем Юпитера. Год будет плодовитый, не голодный. В 2023 году будет много всего. В новом году очень многие уйдут. Смертей будет много, кровопролитный год для мира", - говорит астролог Яна Тимощук.

Астролог отмечает, что могут быть определенные договоренности и разногласия между странами в год Кролика.

"Катаклизмы будут во многих странах в 2023 году. Могут быть наводнения, вулканы, астрономические ситуации", - добавила она.

Гороскоп для Украины на 2023 год

"Карта выпадает - умирающий король и падающая власть. Что это может означать, пока не могу сказать. Многие элиты и политические группы могут уходить. Мы будем оставаться в конфликте с соседями (Россией - ред.). Это касается не только войны, но и других вопросов", - говорит Тимощук.

Астролог отметила, что президент Украины знает четкую цель победы.

"Владимир Зеленский будет находится в спокойном состоянии и будет ожидать. Он планирует и знает, что будет происходить. У него существуют цели. Он ожидает помощь, финансы, оружие. Будет общаться с другими людьми. Больше обращений будет к Польше, Великобритании и США. Будет ездить в другие страны, и просить о помощи", - отмечает астролог.

Яна Тимощук добавила, что существует большая угроза жизни президенту.

Это очень сильная угроза, его (Зеленского - ред.) хотят устранить. Есть очень-очень большая угроза его жизни, за ним смотрят и хотят осуществить покушение. Особенно горячие месяцы - это март, апрель и май месяц. Зеленский будет склонен к большой и ожесточенной борьбе любыми способами. Президент может действовать достаточно импульсивно, когда нужно проявить холоднокровие", - говорит она.

Война в Украине 2023 - прогноз

"Будет много договоренностей по территориям, пленным, людям. Желание агрессора будет постоянно запугивать украинцев", - говорится в прогнозе.

Астролог добавляет, что 2023 год для Украины будет сложным.

"Год будет очень сложный. Выпадает 10, это завершение цикла. Может закончиться что-то раз и навсегда и больше не вернуться. Карты показывают мощные и сильные удары. Будет очень горячо, будет много потерь, много крови пролито. У ВСУ есть много потенциала. Главное, Украина будет возвращать свои земли", - сказала она.

По ее словам, многие семьи будут соединяться, люди возвращаться.

"Год будет очень плодовитый, а Украина будет под покровителем. В финансовом плане будет очень тяжело, экономика будет падать очен сильно. Цены будут повышаться", - отметила астролог.

Для украинцев будет все стабильно. Многие уже начали привыкать и перестали бояться.

"Итоговая карта для Украины замечательная. Может произойти возвращение территорий. Постоянный фокус будет заграницу. Возможно увидим новые союзы, в которых мы будем учавствовать. Украина будет находиться в состоянии ожидания и получения. Какие-то события в 2023 году могут украинцев потрясти", - добавила она.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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