"Круги ада, у нас беда": крымчане со слезами на глазах обратились к Путину

Жители Фороса записали обращение к Путину

В оккупированном Крыму жители поселка Форос записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину и пожаловались на проблемы с оформлением земли.

Свои участки в двух жилых массивах Фороса крымчане получили еще до аннексии. Ролик был опубликован в YouTube.

"Спикер" обратившихся к Путину крымчан заявила, что у них "беда". Как отметила женщина, за свои участки, "полученные при Украине", они борются шесть лет. Ситуацию она назвала "кругами ада, которые не заканчиваются".

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"Нас не слышат, нам препятствуют. На все наши письма нет никакой реакции... Скорее всего, эти участки приглянулись кому-то", – считает жительница Крыма.

Она сказала, что без Путина решить ситуацию не выйдет.

Резолюция ООН по Крыму – о чем сообщалось ранее: