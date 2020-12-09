"Круги ада, у нас беда": крымчане со слезами на глазах обратились к Путину

Граждане борются за свои земельные участки уже на протяжении шести лет.
В оккупированном Крыму жители поселка Форос записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину и пожаловались на проблемы с оформлением земли.
Свои участки в двух жилых массивах Фороса крымчане получили еще до аннексии. Ролик был опубликован в YouTube.
"Спикер" обратившихся к Путину крымчан заявила, что у них "беда". Как отметила женщина, за свои участки, "полученные при Украине", они борются шесть лет. Ситуацию она назвала "кругами ада, которые не заканчиваются".
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"Нас не слышат, нам препятствуют. На все наши письма нет никакой реакции... Скорее всего, эти участки приглянулись кому-то", – считает жительница Крыма.
Она сказала, что без Путина решить ситуацию не выйдет.
Резолюция ООН по Крыму – о чем сообщалось ранее:
- Резолюция была принята в понедельник, 7 декабря. В ней говорится о "прогрессирующей милитаризации Крыма Российской Федерацией как оккупирующей державой".
- 7 декабря в МИД Украины поприветствовали принятие Генассамблеей ООН проекта усиленной резолюции Украины о российской милитаризации оккупированного Крыма. Глава ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что обновленная резолюция является новым элементом растущего правового давления на Россию.