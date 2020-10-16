Крупная компания начинает блокировку Smart TV на пиратских телевизорах в Украине

LG предупредила о блокировке Smart TV на "серых" телевизорах / УНИАН

Украинское представительство компании LG с 16 ноября начинает блокировать услуги Smart TV на несертифицированных телевизорах.

Как сообщает AIN.UA, обновление программного обеспечения в странах постсоветского пространства, в том числе, и в Украине.

По информации компании, после обновления услуги Smart TV на несертифицированных устройствах. Это коснется моделей телевизоров 2020 года выпуска. Речь идет только об отключении конкретных цифровых сервисов и приложений, телевизор сможет работать на трансляцию кабельного телевидения.

В LG напомнили, что о сертификации телевизора свидетельствует специальная маркировка ЕАС в технической документации. Также у телевизора есть номер модели и суффикс, которые дают возможность понять, для какого рынка был выпущен телевизор.

Как известно, компания Samsung начала блокировать "умные функции" на своих Smart-телевизорах еще в феврале текущего года.