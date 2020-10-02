Крушение Ан-26: эксперт назвал неожиданную причину катастрофы

Место катастрофы самолета Ан-26 / УНИАН

Причиной падения самолета Ан-26 могла стать ошибка пилота при посадке на поле, заявил военный летчик на условиях анонимности.

Как говорится в материале РБК-Украина, теории о том, что пилот перепутал трассу со взлетно-посадочной полосой или что на борту было слишком много людей, являются несостоятельными.

"Я допускаю, что было опасное снижение самолета, но летчик увидел впереди какую-то преграду и пошел садиться на грунтовое поле слева. Скорее всего, летчик хотел посадить самолет на грунт и резко развернулся", - сообщил военный летчик на условиях анонимности.

По словам юриста, специализирующегося на авиакатастрофах, Андрея Козлова, пилот не мог перепутать трассу и посадочную полосу.

"Это нереально, думаю. Как я понял, это был родной аэродром для экипажа. Да и посадочный прожектор они включили. Наконец: если бы они так перепутали, то никогда не пересекали бы шоссе по диагонали", - сказал он.

Еще один авиационный эксперт на условиях анонимности сказал, что причиной катастрофы могла стать техническая неисправность, на которую экипаж не смог корректно среагировать.

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