Крушение Ан-26 под Чугуевым: когда ждать результатов расследования

​

Результаты расследования крушения Ан-26 / фото facebook.com/olexiykucher.kh

Расследование уголовного дела о катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области и гибель 26 летчиков и курсантов университета Воздушных сил им. Кожедуба, находится на завершающем этапе.

Как сообщает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, процессуальное руководство расследованием катастрофы осуществляют военные прокуроры Харьковского гарнизона.

"В этом деле кроме первоочередных следственных действий проведены допросы 81 свидетеля, назначено и проведено более 100 судебных экспертиз. Расследование находится на завершающем этапе, и мы надеемся, что вскоре дадим обществу ответы", – отметила Венедиктова.

Читайте такжеЖуткая катастрофа Ан-26: начальника университета отстранили от должности

Крушение Ан-26 - о чем ранее сообщал Главред: