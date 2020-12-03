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Крушение Ан-26 под Чугуевым: когда ждать результатов расследования

3 декабря 2020, 22:59

Следователи допросили 81 свидетеля, провели более 100 экспертиз, и вскоре дадут обществу ответ на вопрос о причинах трагедии.

Результаты расследования крушения Ан-26 / фото facebook.com/olexiykucher.kh

Расследование уголовного дела о катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области и гибель 26 летчиков и курсантов университета Воздушных сил им. Кожедуба, находится на завершающем этапе.

Как сообщает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, процессуальное руководство расследованием катастрофы осуществляют военные прокуроры Харьковского гарнизона.

"В этом деле кроме первоочередных следственных действий проведены допросы 81 свидетеля, назначено и проведено более 100 судебных экспертиз. Расследование находится на завершающем этапе, и мы надеемся, что вскоре дадим обществу ответы", – отметила Венедиктова.

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Крушение Ан-26 - о чем ранее сообщал Главред:

  • Вечером 25 сентября в Харьковской области вблизи города Чугуев потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
  • Следователи ГБР открыли производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что, согласно предварительным данным, причиной катастрофы самолета стало то, что он зацепился крылом за землю. Ан-26 был 1977 года производства. На нем осуществлялись тренировочные полеты.

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