Крушение Ан-26 с курсантами: вручено подозрение командующему Воздушными силами ВСУ

В ГБР рассказали о ходе расследования дела о катастрофе самолета Ан-26.
Сообщено о подозрении командующему Воздушными силами ВСУ Сергею Дроздову по делу о катастрофе самолета Ан-26 с курсантами в Харьковской области.
Об этом сообщил начальник отдела главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок во время онлайн-брифинга.
Кроме того, сообщено о подозрении руководителю полетов и командиру воинской части по делу о катастрофе самолета Ан-26.
"На сегодняшний день нами вручено письменное уведомление о подозрении руководителю полетов воинской части А4104, который в этот день осуществлял управление полетами, сообщено о подозрении командиру указанной воинской части, который утверждал плановые таблицы полетов с нарушениями, а также сообщено о подозрении командующему Воздушными силами ВСУ, который совершил халатность, повлекшую указанную трагедию", - сообщил Приймачок.
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Катастрофа Ан-26:
- Вечером 25 сентября в Харьковской области вблизи Чугуева потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил им. Кожедуба.
- На месте катастрофы сразу нашли тела 22 погибших, утром сегодня - еще одного, в полдень – еще двоих. Двое с травмами были госпитализированы. Утром один из госпитализированных умер.
- Следователи ГБР открыли производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что, согласно предварительным данным, причиной катастрофы самолета стало то, что он зацепился крылом за землю. Ан-26 был 1977 года производства. На нем осуществлялись тренировочные полеты.