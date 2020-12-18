Крушение Ан-26 с курсантами: вручено подозрение командующему Воздушными силами ВСУ

Место катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области / УНИАН

Сообщено о подозрении командующему Воздушными силами ВСУ Сергею Дроздову по делу о катастрофе самолета Ан-26 с курсантами в Харьковской области.

Об этом сообщил начальник отдела главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок во время онлайн-брифинга.

Кроме того, сообщено о подозрении руководителю полетов и командиру воинской части по делу о катастрофе самолета Ан-26.

"На сегодняшний день нами вручено письменное уведомление о подозрении руководителю полетов воинской части А4104, который в этот день осуществлял управление полетами, сообщено о подозрении командиру указанной воинской части, который утверждал плановые таблицы полетов с нарушениями, а также сообщено о подозрении командующему Воздушными силами ВСУ, который совершил халатность, повлекшую указанную трагедию", - сообщил Приймачок.

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Катастрофа Ан-26: