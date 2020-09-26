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Авиакатастрофа в Чугуеве: единственный выживший обличил ложь

26 сентября 2020, 15:48

Глава Харьковской ОГА узнал, что курсант, выживший после крушения Ан-26, находился под обломками.

Кучер узнал, что курсант, который выжил в авиакатастрофе в Чугуеве, не выпрыгивал из самолета – Чугуев упал самолет
Курсант, который выжил в авиакатастрофе в Чугуеве, не выпрыгивал из самолета, узнал Алексей Кучер / УНИАН

Единственный выживший после крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в Чугуеве (находится под Харьковом) – 20-летний курсант Вячеслав Золочевский – не подтвердил, что выпрыгнул с борта.

Парень поделился, что все происходило, как в компьютерной игре, рассказал председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, который вместе с президентом Владимиром Зеленским посетил пострадавшего в больнице, сообщает hromadske.ua.

По словам Кучера, они с главой государства не нагружали пострадавшего вопросами.

Глава ХОГА, в частности, узнал, что курсант после крушения самолета был под обломками, увидел другого выжившего и начал тушить пламя, которое на нем было.

"Сказал, что все происходило, как в компьютерной игре, что он, когда пришел в себя, увидел, как горит его товарищ, и он помогал тушить пламя на этом парне, который находился в больнице и, к сожалению, сегодня умер", – поделился глава ОГА.Читайте такжеТрагическое крушение Ан-26: все подробности трагедии (обновляется)

  • Напомним, вечером 25 сентября возле Чугуева на расстоянии около 2 километров от военного аэродрома разбился Ан-26 и загорелся.
  • На борту самолета находились 27 человек – семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба.
  • После авиакатастрофы выжили и были госпитализированы два курсанта. СМИ писали, что они выпрыгнули из самолета.
  • Позже стало известно, что один из выживших скончался в больнице. Тела остальных 25 жертв крушения Ан-26 уже найдены.
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