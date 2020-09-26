Авиакатастрофа в Чугуеве: единственный выживший обличил ложь

Глава Харьковской ОГА узнал, что курсант, выживший после крушения Ан-26, находился под обломками.
Единственный выживший после крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в Чугуеве (находится под Харьковом) – 20-летний курсант Вячеслав Золочевский – не подтвердил, что выпрыгнул с борта.
Парень поделился, что все происходило, как в компьютерной игре, рассказал председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, который вместе с президентом Владимиром Зеленским посетил пострадавшего в больнице, сообщает hromadske.ua.
По словам Кучера, они с главой государства не нагружали пострадавшего вопросами.
Глава ХОГА, в частности, узнал, что курсант после крушения самолета был под обломками, увидел другого выжившего и начал тушить пламя, которое на нем было.
"Сказал, что все происходило, как в компьютерной игре, что он, когда пришел в себя, увидел, как горит его товарищ, и он помогал тушить пламя на этом парне, который находился в больнице и, к сожалению, сегодня умер", – поделился глава ОГА.Читайте такжеТрагическое крушение Ан-26: все подробности трагедии (обновляется)
- Напомним, вечером 25 сентября возле Чугуева на расстоянии около 2 километров от военного аэродрома разбился Ан-26 и загорелся.
- На борту самолета находились 27 человек – семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба.
- После авиакатастрофы выжили и были госпитализированы два курсанта. СМИ писали, что они выпрыгнули из самолета.
- Позже стало известно, что один из выживших скончался в больнице. Тела остальных 25 жертв крушения Ан-26 уже найдены.