Крушение самолета Ан-26 под Харьковом: в Минобороны раскрыли возможную причину

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Глава Минобороны Андрей Таран сообщил, что военный самолет Ан-26, по предварительным данным специалистов по летной безопасности, потерпел крушение под Харьковом – у Чугуева – из-за отказа датчика в двигателе.

Предварительно установлено, что отказал датчик, который находился в левом двигателе, рассказал министр на месте трагедии, сообщает Суспільне.

По словам чиновника, также выяснено, что, скорее всего, борт зацепился крылом за землю.

"…произошел отказ какого-то датчика в левом двигателе. Более подробно сейчас сказать не можем. По предварительной информации, двигатель не отказал. Какой-то датчик отказал", – привел Таран предварительные выводы специалистов по летной безопасности.

Министр добавил, что пока нет причин считать, что что-то произошел с двигателем самолета, поскольку по тем данным, которые есть, до его очередного ремонта было еще более пяти тысяч летных часов.