В МИД жестко ответили на отказ Ирана платить компенсацию за сбитый самолет МАУ

Место крушения самолета МАУ / twitter.com / SZimpas

Ирану придется выплатить компенсацию за сбитый иранскими военными пассажирский самолет авиакомпании МАУ: или непосредственно, или соответствующим страховым компаниям, заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Во время двусторонних переговоров иранская сторона подтвердила свою готовность возместить ущерб, в т.ч. и авиакомпании МАУ, представители которой были приглашены на переговоры с украинской стороны. Мы договорились включить этот вопрос в повестку дня следующего раунда переговоров", - написал он на своей странице в Facebook.

По мнению Енина, независимо был ли самолет застрахован, иранской стороне придется компенсировать убытки.

"Действительно самолет МАУ был застрахован в одной из европейских страховых компаний, которая в свою очередь перестраховала свои риски в других страховщиков. Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ если не напрямую, то в регрессном порядке соответствующим страховым компаниям, но все равно речь о тех же компенсациях", - подытожил замминистра иностранных дел Украины.

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Ранее Иран предложил Украине отказаться от судебных исков по делу о сбивании иранскими военными самолета МАУ. Отмечается, что Киеву и семьям погибших предложили согласиться с "человеческой ошибкой" как причиной катастрофы.

Как сообщалось, 6 апреля представитель комитета парламента Ирана по правовым и судебным вопросам, депутат Хассан Норузи заявил, что иранские военные "правильно" поступили, сбив украинский самолет у Тегерана. Также он заявил, что в Иране за сбитие украинского самолета никого не будут арестовывать.