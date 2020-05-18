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В Кабмине рассказали, как Украина будет возвращать Крым при Зеленском

18 мая 2020, 12:48

Власти предложат специальную платформу для возвращения аннексированного Крыма в состав Украины.

Резников
Резников рассказал, что делает Украина для возвращения Крыма / пресс-служба КГГА

Президент Владимир Зеленский и глава правительства Денис Шмыгаль в рамках программы по деоккупации Крыма поставили перед профильным министерством задачу разработки соответствующей платформы. Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников.

"В первую очередь, когда я был у президента с премьер-министром, и мне предложили возглавить это министерство, то я сразу задал вопрос: "Я правильно понимаю, что мы говорим и о временно оккупированном Крыме, и о временно оккупированной части Донбасса?". Ответ был: "Да, правильно понимаешь, только так и не иначе", - заявил министр в интервью Интерфакс-Украина, добавив, что его первый служебный визит состоялся именно на админграницу с захваченным Россией полуостровом.

По его словам, Украина планирует разработать специальный формат по возвращению оккупированного Крыма, который будет согласован с международными партнерами.

"По Крыму будет отдельная платформа, так как "Минск" изначально создавался для решения вопроса Донбасса - для прекращения военной агрессии России против Украины", - подчеркнул Резников.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина работает в направлении деоккупации крымского полуострова, однако данный процесс будет крайне сложным и длительным.

Украина Крым Алексей Резников
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