Украина готова возобновить поставки воды в Крым: Шмыгаль назвал главное условие

Мы готовы возобновить поставки воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы - Шмыгаль / УНИАН

Украина согласна на возобновление водоснабжения в аннексированный Крым только в том случае, если на полуострове случится настоящая гуманитарная катастрофа. Обеспечивать водой нужды военных баз и российских войск Киев не собирается.

Об этом рассказал глава украинского правительства Денис Шмыгаль в интервью Радио Свобода.

По словам премьера, Украина не намерена идти на условия России и будет поставлять воду только в случае чрезвычайной ситуации в Крыму.

"В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа, конечно, Украина где угодно в Крыму или в другом месте, будет обеспечивать украинский водой и всем необходимым, медикаментами, едой и т.д.", - подчеркнул Шмыгаль.Читайте такжеНа операции настаивает Путин: политолог предупредил о возможной "заварушке" с водой в Крыму

Напомним, в связи с дефицитом водоснабжения в аннексированном Крыму российское Минобороны планирует построить временный трубопровод для обеспечения полуострова пресной водой.

Также сообщалось, что против подачи воды в оккупированный Крым выступает и украинский президент Владимир Зеленский.

Ранее самопровозглашенный глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что разрешение для подачи воды на полуостров может принять только Зеленский, однако в перспективу такого решения там не верят.