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Крымчан стали штрафовать за паспорт Украины на въезде в Крым: эксперт объяснил причину

В ФСБ считают недействительным украинский паспорт при въезде в аннексированный Крым.

22 июля 2020, 17:46
Украина,Крым,флаг
Крымчан заставляют пользоваться паспортами РФ / УНИАН

Российские пограничники на захваченном РФ украинском полуострове Крым не пускают крымчан домой по украинскому паспорту. Они считают, что украинский документ является недействительным при въезде на оккупированную территорию. Тех, кто предъявляет украинский паспорт, штрафуют.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

В частности, 20 июля ФСБ составила на жительницу Ялты административный протокол за "нарушение правил пересечения государственной границы РФ" после того, как она при попытке въезда на территорию аннексированного полуострова предъявила паспорт гражданки Украины.

По словам женщины, сотрудник ФСБ на российском пункте пропуска Перекоп устроил ей 1,5 часовой допрос, после чего ее оштрафовали на 2 тысячи рублей. В протоколе указано, что женщина является гражданкой РФ, поэтому ее паспорт для пересечения границы России в Крыму недействителен.Читайте такжеВойска России у границ Украины приведены в боеготовность: россияне сделали заявление

Комментируя инцидент, в КПГ отметили, что РФ, таким образом, принуждает крымчан пользоваться на админгранице незаконно выданными российскими паспортами.

Как утверждает аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов, Крым является территорией Украины, а крымчане проживают там на законных основаниях. Соответственно, такие действия России – это нарушение Европейской конвенции по правам человека.

Ранее оккупационные власти Крыма отменили двухнедельную обсервацию для украинцев при въезде на территорию захваченного полуострова.

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